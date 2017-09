Pourquoi Emmanuel Macron a demandé la levée de l'embargo sur le Qatar après avoir tant critiqué les liens entre la France et l'émirat

Atlantico : ​Emmanuel Macron recevait l'émir Tamir Al Thani ce 15 septembre à Paris, et a demandé à ce que les mesures d'embargo touchant les familles et les étudiants soient levées "le plus rapidement possible". S'agit-il d'un revirement de la position d'Emmanuel Macron à l'égard du Qatar ?

Roland Lombardi : Il faudrait d’abord savoir, au-delà des déclarations assez positives de ces derniers mois à propos du Moyen-orient et du terrorisme par exemple, quelles sont les réelles positions du Président français. Je ne vous cache pas qu’avec un Emmanuel Macron, moins mû par les convictions que par la comm’, comme on dit, je reste relativement méfiant. Pour en revenir à cette fameuse phrase du Président ce vendredi, il faut d’abord souligner qu’elle s’inscrit dans les traditionnelles déclarations officielles de la diplomatie française.

Celles-ci sont toujours emplies de grandiloquence, de sentimentalisme et de morale mais depuis maintenant plusieurs décennies, n’ont toujours pas d’échos, ni d’effets et sont de plus en plus grotesques. Malheureusement, depuis trop longtemps, la France n’est plus écoutée dans le monde arabe. Sur la forme, Emmanuel Macron aurait été plus inspiré de paraître beaucoup plus « neutre » et d’appeler, comme la chancelière allemande, les acteurs à « s'asseoir à une même table ». Ce qui va d’ailleurs inévitablement se produire comme je l’avais annoncé dès le début de la crise et au vu des dernières évolutions sur les tensions qui opposent, depuis le 5 juin dernier, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte au Qatar.

Mais c’est surtout le fond qui interpelle. La France est très embarrassée par la situation entre Doha et ses voisins. En effet, Paris entretient de bons rapports avec tous les protagonistes et jusqu’ici la discrétion a été de rigueur. Alors, pourquoi sembler prendre à présent fait et cause pour le petit émirat ? On ne connaît pas encore la teneur exacte des discussions entre le Président français et l’émir Tamim Al Thani, en quête de soutiens internationaux. J’espère qu’ils n’ont pas fait que parler gros sous et football ! Plus sérieusement, j’ose imaginer que les sujets liés à l’évolution actuelle du Moyen-Orient, au terrorisme islamiste et à l’échange de renseignements ont été au cœur des débats comme l’évoque si joliment le communiqué officiel de l’Elysée... Mais le Président français a-t-il regardé le cheikh dans les yeux, en lui serrant la main très fort, pour lui sommer (comme le font dorénavant Américains et Russes) de stopper une bonne fois pour toute son double-jeu et son aide aux milices islamistes libyennes ou syriennes ? C’est peu probable. Par ailleurs, la question des Frères musulmans, toujours soutenus et financés par Doha, a-t-elle été abordée ? Car n’oublions pas que cette dangereuse organisation, interdite dans de nombreux pays, a encore paradoxalement pignon sur rue en France (UOIF)…