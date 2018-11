Pourquoi le combat contre les inégalités passe forcément par le plein emploi. Et le viser n’a rien d’impossible

Atlantico : Par quels mécanismes le plein emploi peut-il permettre le traitement des inégalités ?

Nicolas Goetzmann : La formation des inégalités de revenus dans les sociétés occidentales sont en effet multi causales, il n'est donc pas surprenant de voir Janet Yellen expliquer que les banques centrales ne peuvent pas tout en ce domaine. La fiscalité, le système de redistribution, la mondialisation, la robotisation, l'automatisation ont eu collectivement un effet sur l'accroissement des inégalités dans les sociétés occidentales depuis le début des années 80, et ces domaines ne peuvent être traités directement par les banques centrales, par contre, ces dernières peuvent avoir un rôle important en faisant le nécessaire pour positionner les économies dont elles ont la charge en situation de plein emploi, et donc de traiter une importante cause de la formation des inégalités qu'est le chômage.

Une économie au plein emploi, par définition, permet d'intégrer dans le marché du travail la très grande majorité des personnes qui souhaitent un emploi. Si l'ensemble de ces personnes sont intégrées et touchent donc des salaires, l'économie du pays peut donc compter sur une croissance soutenue qui va conduire les entreprises à vouloir embaucher davantage. Or, puisque tout le monde est en poste, le seul moyen de recruter efficacement est de venir débaucher des salariés d'autres entreprises, ce qui ne peut être fait qu'au prix d'augmentations de salaires. Et puisque nous savons que dans le processus de hausse des salaires, ce sont les changements d'emploi qui ont le plus d'effets, on peut considérer que le plein emploi a un effet significatif sur le processus de hausse des salaires, qui permet finalement de réduire les inégalités. Dans une telle configuration, les entreprises sont donc contraintes davantage de ressources aux salaires, ce qui conduit à réduire les marges, et donc les revenus de capitaux. Un rééquilibrage prend alors en forme.

On peut constater qu'aux Etats-Unis, en dépit des annonces qui avaient été faites il y a plusieurs années, les salariés les moins éduqués, les moins formés, connaissant actuellement une période favorable, avec des hausses de salaires qui sont aussi importantes que pour les autres niveaux de formation. Ces personnes qui sont au bas de l'échelle sociale profitent actuellement de hausses annuelles de salaires qui dépassent les 3%. Si les entreprises veulent profiter de nouveaux marchés, et donc se développer, elles comptent sur elles-mêmes en embauchant des salariés qu'elles forment en interne. Dans une économie en expansion, l'obsession pour les coûts tend à basculer vers une obsession pour la captation des parts de marché, ce qui n'est pas plus mal.