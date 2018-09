Pourquoi le Centre droit peine à retrouver de l’oxygène que lui redonnent pourtant les difficultés d’Emmanuel Macron

Atlantico : Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron s'est appliqué à séduire l'électorat de centre droit, une opération qui s'avère aujourd'hui moins évidente au regard des derniers sondages. En cause, depuis la fin du printemps, le président a enchainé les déboires. Quelles sont les contradictions avec les valeurs des Centristes qui ont pu apparaître cet été ? Quelles conséquences peuvent-elles avoir sur l'avenir du centre-droit ?

Maxime Tandonnet : La question de la décentralisation est sans doute l'une des raisons de la froideur des centristes envers la présidence Macron. Ce dernier entretient une approche centralisée et lui-même parle d'ailleurs de l'exercice d'une "autorité verticale". Les collectivités territoriales ont subi fortement les conséquences des restrictions budgétaires avec la baisse considérable des dotations de l'Etat, dans le prolongement du quinquennat hollande. Cette conception centralisatrice du pouvoir est difficilement compatible avec la vision traditionnellement régionaliste et localiste des centristes.

Les partis d'inspiration centriste sont traditionnellement des partis de notables et d'élus locaux. Les centristes ont en revanche été séduits, dès le départ, par le discours très européiste du président Macron. Lors des élections présidentielles, cet aspect "vertical" de la conception du pouvoir de la présidence Macron ne s'est pas vraiment exprimé. Il est apparu par la suite. C'est la combinaison du discours économique libéral et de l'européisme marqué, s'ajoutant au dépassement du clivage droite/gauche, à la promesse de vertu, une apparence de jeunesse et de renouveau, qui est à l'origine du ralliement du centre lors des élections présidentielles et législatives.

Jérôme Fourquet : Si l'on reprend la genèse de l'émergence du macronisme du point de vu électoral nous avons rapidement constaté que le ralliement de François Bayrou a amené toute une partie de ses troupes du modem, lointains héritiers de la démocratie chrétienne.

S'en est suivi une deuxième vague au moment des législatives avec le ralliement de gens de sensibilité juppéiste. On constate que les différentes familles du centre droit ont été, par vagues successives, agrégés pour composer la majorité présidentielle actuelle. Pour reprendre l'expression d'Edouard Philippe, l'objectif d'En Marche et de l'Elysée était de faire en sorte que la poutre travaille encore. Le but était aussi, au moment des Européennes, de provoquer une troisième vague de ralliement plus large avec des figures emblématiques, comme Alain Juppé ou Jean Pierre Raffarin afin de décrocher un nouveau pan de l'électorat de la droite modérée venant consolider le socle du macronisme. C'est le grand dessein qui est poursuivi et qui devait se mettre en place avec les Européennes.

Pas mal de choses ont été faites pour aller en ce sens, qu'il s'agisse de la nomination d'un certain nombre de figures qui représentent la droite, mais aussi dans l'agenda des réformes avec un certain nombre de réformes économiques et sociales qui ont vocation à parler à cet électorat de droite modérée et libérale et à la faire rejoindre les rangs de la majorité. C'est le cadre général.