Mais pourquoi les cadres paient-ils pour souffrir comme des gueux le dimanche ?

"C’est bizarre, mais c’est dans ce genre de course que tu es le plus vivant. Il y a tellement d’énergie sur le fil de départ. Tu laisses l’esprit compétitif de côté pour vivre une expérience de groupe. Et quand tu franchis le fil d’arrivée, c’est magique. Et c’est plus que physique, c’est aussi psychologique. Il faut notamment passer sous des fils barbelés et électriques… ça prend du guts en maudit !" selon le journaliste-blogueur canadien Dominic Arpin qui raconte son expérience Tough Mudder dans le Huffington Post Québec (6 février 2014).

Tough Mudder est une course à obstacles d’une distance d’environ 15 kilomètres avec un parcours inspiré de celui de l’entraînement des forces spéciales britanniques. Elle se décrit elle-même comme la course la plus difficile au monde avec un total de 25 obstacles. Cette course met non seulement l’endurance à dure épreuve, mais aussi la force du mental et la résistance à la douleur : il faut, au cours des 3 heures de course, plonger dans un bain de glace, escalader des murs de 4 mètres de haut, traverser un cours d'eau à l'aide d'une corde suspendue dans les airs, ramper dans des tunnels remplis de boue ou d'eau, transporter des troncs et même échapper à des décharges électriques dont certains font jusqu'à 10 000 volts ! Le tout pour plus de 100 euros d’inscription. Et ça marche ! Créée en 2011, Tough Mudder compte aujourd’hui plus de 3 millions de participants – des ‘mudders’ - de par le monde. Quelques sportifs endurcis, mais surtout des cadres et des employés passant de longues journées face à leurs ordinateurs dans des bureaux climatisés. Son cœur de cible, les auditeurs financiers qui, de plus, jonglent toute la journée avec les colonnes et les lignes de leurs tableurs Excel.

Alors que notre société fait une consommation outrancière d’antidouleurs qui dominent le classement des ventes de médicaments – le paracétamol tient la pole-position avec plus de 500 millions de boîtes vendues, suivi d'autres antalgiques tels que l'ibuprofène, la codéine et le tramadol –, les individus appartenant aux classes relativement aisées paient pour souffrir ! Pour essayer de comprendre ce paradoxe, nous avons conduit pendant trois ans une ethnographie de la course Tough Mudder. Tout au long de ce travail ethnographique, nous avons cherché à comprendre ce qu’apportait de spécial Tough Mudder par rapport à toutes les offres d’expériences extrêmes déjà existantes. Comment s’explique un succès si rapide et si important ? Pour ce faire, nous proposons d’abord de faire un point sur les expériences que peuvent se procurer nos contemporains et ce qu’elles leur apportent avant de synthétiser notre compréhension ethnographique du phénomène Tough Mudder et d’en mettre en lumière l’apport spécifique pour nos contemporains.

S’échapper du quotidien

Les individus occidentaux peuvent vivre des expériences très variées allant d’assister à un opéra à grimper un sommet enneigé, en passant par descendre une rivière en rafting ou assister à un lever de soleil dans le désert. Le point commun de toutes ces expériences est d’être accessibles par le marché, c’est-à-dire en payant soit la place, soit les équipements, soit le guide, soit l’accès, etc. Ce sont des expériences de consommation. La consommation n’est pas juste une débauche de produits et de services comme on se la représente souvent. Elle est surtout un moyen majeur pour échapper au quotidien de l’individu occidental et aux affres d’un monde ultra-civilisé. Moins que de chercher à échapper à la consommation, l’individu d’aujourd’hui s’échappe par la consommation et les expériences qui lui sont associées.

Nombre de nos contemporains veulent, en effet, échapper à leur réalité quotidienne hyper-structurée pour plonger dans un monde alternatif paré de toutes les vertus. Cette obsession romantique d’un ailleurs liminaire taraude depuis deux siècles les esprits occidentaux et ne cesse de grandir. Stress au travail, surstimulation, isolement, ennui, etc. : nombreux sont les signes donnant à penser que notre quotidien est devenu difficile. Plus le quotidien est perçu comme difficile, plus l’envie de s’échapper croit. Mais peut-on vraiment échapper à notre monde civilisé ? Peut-on échapper à Big Brother à l’heure d’Internet et du Big Data ? C’est ce qu’essaient certains en participant à des expériences extraordinaires.

L’envie d’échapper trouve sa source dans le fait de vivre des expériences peu satisfaisantes sinon frustrantes dans sa vie quotidienne. Celles-ci renvoient autant à l’ensemble de la vie moderne et urbaine que l’on cherche à fuir qu’à des points précis associés à cette vie comme la routine, les contraintes sociales, les responsabilités, le travail ou encore la marchandisation. La notion d’aliénation est souvent utilisée pour évoquer la condition à laquelle nos contemporains cherchent à échapper, une condition liée à la rationalisation de la vie sous l’emprise du capitalisme. Dans de telles situations d’aliénation, deux voies s’ouvrent aux individus : 1) changer le monde, c’est-à-dire agir sur la situation vécue pour l’améliorer ; 2) s’échapper du monde de manière éphémère ou définitive. "S’échapper" renvoie ainsi autant aux défauts du monde que l’on cherche à quitter qu’aux qualités supposées de l’ailleurs que l’on idéalise. Ces échappées dans des espace-temps différents sont autant de tentatives de résistance au monde quotidien. Cela peut se réaliser dans la nature et les grands espaces, dans des espaces commerciaux spectaculaires, dans des festivals, dans des rassemblements néo-tribaux et dans des activités de loisir extrêmes.

Un des cas les plus emblématiques de ces échappées est donné par le festival néo-tribal Burning Man dans le désert du Nevada aux États-Unis, prolongement actuel d’une approche de la vie héritée des hippies, une zone autonome temporaire (TAZ) où hommes et femmes peuvent découvrir et tester des façons de vivre en groupe difficiles à mettre en place ailleurs. Le festival se déroule dans le site naturel du désert du Black Rock, un ancien lac préhistorique asséché dit la playa. Au milieu de nulle part, à la fin août, des milliers de tentes, caravanes et autres habitacles sont alignés en demi-cercle sur plusieurs centaines de mètres. Près de 70 000 personnes déguisées (des ‘burners’) dansent et font la fête autour de sculptures géantes. Festival libertaire, chacun y a le droit d’être la personne qu’il est ou veut être sans risquer de se faire juger par les autres. Ainsi, il n’est pas rare de croiser des gens nus, déguisés ou travestis. Des personnes viennent se retrouver ou se déconnecter. D’autres viennent faire la fête. Des hippies côtoient des cadres supérieurs. En somme, un monde alternatif où les conventions sociales sont totalement revisitées au profit du bonheur et du laisser-aller. Tout y est gratuit pendant une semaine moyennant un conséquent droit d’entrée. L’argent et les échanges monétaires n’ont pas cours durant le festival. Chacun doit apporter de quoi s’auto-suffire et surtout de quoi donner aux autres. Cela peut être un don de sandwiches, d’apéro, d’ecstasy, de cours de yoga ou de soi, voire de décibels, quand un camion-sono prolonge la fête à côté d’un campement. Burning Man donne à vivre des expériences opposées à celles de la vie normale mais il n’y a pas d’ambition politique derrière ; c’est une alternative temporaire qui n’a pas vocation à devenir la règle. Certains pourront dire que cette description de Burning Man rappelle fortement le Club Med du début et des années Trigano. Les mêmes ressorts y étaient à l’œuvre et notamment l’absence d’échanges marchands : pas d'argent, mais des boules de couleur (le fameux ‘collier bar’). Cependant, Burning Man, qui se voulait une parenthèse hors du temps, a été aujourd’hui rattrapé par la société dont il voulait s'affranchir. La présence de personnalités comme Paris Hilton, Cara Delevingne, Scott Eastwood et Katy Perry, a peut-être contribué à cette évolution qui affaiblit sa capacité d’évasion. À tel point que durant l’édition 2016, des burners purs et durs ont vandalisé les installations de ces personnalités. Dans tous les cas, cette parenthèse n’échappe pas à la consommation car pour participer à Burning Man il faut payer environ 300 euros de frais d’inscription et y ajouter des dépenses importantes pour le voyage dans le Nevada et le nécessaire à l’installation sur place.

Pour définir le rôle de ces échappées dans des expériences extraordinaires, on peut réutiliser l’opposition conceptuelle entre structure et contre-structure introduite par l’anthropologue Victor Turner. Partant de l'observation et de l'analyse de certains rituels africains, il a montré comment ils agissaient sur les participants en inversant la plupart des codes qui structurent leur quotidien. Les rituels ont ainsi un rôle négateur de la structure, un rôle contre-structurel. Dans la contre-structure, les interactions sociales sont émotionnelles et étendues (et non rationnelles et limitées) ; les différences entre individus sont atténuées (et non accentuées) ; l’intérêt collectif passe avant les intérêts particuliers (et non l’inverse) ; les individus agissent comme un groupe (et non comme une somme d’individus isolés). Et c’est bien ce que disent vivre les individus qui vivent des expériences extraordinaires grâce à la consommation. Pendant le moment du saut en parachute, ils ne font qu’un avec les autres, ils se sentent en communion avec les autres durant un concert de rock, ils vibrent à l’unisson durant une rencontre sportive, etc. Ils baignent dans l’ambiance communautaire et dans le plaisir de la contre-structure.

Le but des toutes ces échappées est donc l’inversion du quotidien, le temps du passage de l’expérience ordinaire à l’expérience extraordinaire. Cependant, ces échappées ne sont souvent que des illusions comme le montre l’exemple de Burning Man. Big Brother n’est pas loin et la dimension contre-structurelle de ces expériences ne tient pas dans la durée. De plus, on ne trouve pas forcément dans de telles expériences la déconnection totale avec le quotidien. Au contraire, les téléphones portables, les messages Internet et autres nous empêchent aujourd’hui de couper le lien à notre condition quotidienne, que l’on se trouve au sommet de l’Everest ou au fin fond de la Patagonie.