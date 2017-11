Pourquoi un bon nombre de patients atteints d’un cancer de la prostate se porteraient mieux en n’étant pas diagnostiqués

Atlantico : En 2016, Freddie Hamdy (Oxford) affirmait à l'issue d'une longue enquête de 10 ans que les traitements actuels proposés contre le cancer de la prostate ne seraient pas toujours adaptés, voire pourraient être néfastes dans le cas d'un début de cancer. Qu'est-ce qui explique cette inadéquation des traitements avec le cancer de la prostate ? Quels sont les risques "comparatifs" du traitement par rapport au mal lui même ?

Stéphane Gayet : Alors que l’espérance de vie augmente continuellement dans les pays occidentaux, du fait de l’amélioration de nos conditions d’existence, des mesures préventives vis-à-vis des maladies cardiovasculaires – diététique, exercice physique, dépistage précoce – et de celles vis-à-vis des accidents de la vie (professionnels, de la voie publique, de sport, domestiques…), sans oublier celles vis-à-vis des maladies infectieuses graves, le cancer reste une hantise pour beaucoup de personnes. Il est l’une des premières causes de mortalité.

Car la particularité du cancer, c’est son évolution spontanément inéluctable dès l’instant où il a atteint le stade dit invasif. Lorsqu’un cancer, quel qu’il soit atteint ce stade invasif, cela signifie que les mécanismes naturels de défense que tout un chacun possède contre le développement des cancers ont été dépassés. Le cancer est redouté pour cette raison. Il l’est aussi parce qu’il est perçu comme une maladie douloureuse et invalidante, ainsi que comme une maladie dont le traitement est lourd, agressif, pénible et dégradant.

Malgré tous les progrès accomplis en cancérologie, le cancer garde encore l’image d’une maladie peu curable et donc souvent mortelle. Les cancers des cellules sanguines ou hémopathies malignes sont tout à fait à part. Concernant les cancers dits solides, c’est-à-dire les cancers d’organe, les deux axes principaux de la lutte qui est menée contre eux sont la prévention primaire et la détection précoce. Sur le plan de la prévention dite primaire, la fumée de tabac et l’alcool sont deux facteurs majeurs de cancérogenèse. S’y sont ajoutés ces dernières années tous les polluants chimiques de notre alimentation et de notre environnement dont le rôle semble grandissant. Il faut encore mentionner selon toute vraisemblance les rayonnements électromagnétiques. Mais force est de reconnaître que la prévention par le mode de vie fait bien plus d’adeptes en paroles qu’en actes. Au sujet du cancer de la prostate, on sait à présent que l’inactivité sexuelle le favorise et c’est pourquoi l’on recommande d’éjaculer du sperme régulièrement, au moins 15 à 20 fois par mois, que ce soit par coït ou par onanisme. Les religions qui condamnent ce dernier devraient revoir leur copie.

Mais la prévention par l’hygiène de vie a ses limites ; d’où les espoirs considérables que l’on a mis dans la détection précoce des cancers. Il faut distinguer le dépistage de masse qui consiste à faire un examen biologique non invasif – ne nécessitant pas d’acte médical agressif ou pénétrant – à une population de personnes considérées comme à risque en raison essentiellement de leur âge, de la détection précoce qui est la découverte d’un petit cancer débutant à l’occasion d’un signe clinique ou d’un examen pratiqué en raison de telle ou telle manifestation anormale. Les exemples les plus typiques de dépistage systématique sont le test sur les matières fécales à la recherche de traces microscopiques de sang, le frottis du col de l’utérus à la recherche de cellules dysplasiques ou anormales et le dosage dans le sang de l’antigène prostatique spécifique ou APS (en anglais : PSA). Le premier recherche une lésion précancéreuse du côlon ou du rectum, le second du col utérin et le troisième de la prostate. Car ce sont trois cancers très fréquents et accessibles au dépistage. Cependant, si les deux premiers sont performants et débouchent sur une attitude thérapeutique assez claire, ce n’est pas le cas du troisième.