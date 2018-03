Pourquoi la bombe démographique qui menace la planète a finalement été désamorcée

Atlantico : Selon un article publié par Bloomberg, la question de la capacité de la planète (et des hommes) à nourrir une population mondiale à la croissance exponentielle, dont Thomas Malthus a été le premier a pointer le risque de famine de masse, serait dernière nous. Le couple innovation et taux de fertilité ayant passé le seuil critique. Quels sont les facteurs principaux de la situation actuelle, plus optimiste que par le passé ?

Laurent Chalard : L’amélioration de la sécurité alimentaire mondiale, qui se traduit par une baisse du pourcentage de personnes souffrant de malnutrition et une raréfaction des famines depuis les années 2000, est principalement le produit de deux facteurs.

Le premier, d’ordre démographique, est le fort ralentissement de la croissance de la population planétaire, grâce à un abaissement de la fécondité (2,5 enfants par femme en 2017), qui se rapproche du seuil de remplacement des générations (environ 2,3 enfants par femme en 2017 du fait de la mortalité infantile des pays pauvres).

Les perspectives d’une croissance démographique exponentielle, redoutée dans les années 1960, se sont éloignées, grâce aux politiques de limitation des naissances et au développement économique de bon nombre de pays, ce dernier étant un facteur de réduction de la fécondité.

Le second facteur, d’ordre économique, est l’importante augmentation des rendements agricoles sur la planète, grâce, en particulier à la Révolution Verte, dans les pays du tiers-Monde. En effet, dans les années 1960, les experts ne pensaient pas que les gains de productivité agricoles auraient pu être aussi importants que ce qu’ils ont été, c’est-à-dire une multiplication de la productivité et non une simple augmentation de quelques pourcents. L’utilisation des engrais, la motorisation de l’agriculture, la sélection des espèces cultivées les plus productives ou encore la bonification des terres ont conduit à des progrès considérables.

Quelles sont cependant les zones qui sont encore à risque concernant les famines de masse ? Quels sont les autres facteurs à surveiller sur cette question ?

A l’heure actuelle, sauf scénarios noirs, les famines de masse semblent exclues. Cependant, certaines zones de la planète demeurent encore à risque de disette, plus que de famines de masse. Ce sont des régions qui combinent plusieurs facteurs défavorables : une forte croissance démographique, des densités de population élevées, une faible fertilité des sols ou encore un approvisionnement en eau insuffisant ou irrégulier. Cette situation ne concerne guère les continents américain et européen, concernant essentiellement l’Afrique et l’Asie. En Afrique, on pense, bien évidemment, au Sahel, où l’approvisionnement alimentaire est relativement problématique depuis plusieurs décennies, du fait d’une faible productivité de l’agriculture locale et de conditions environnementales défavorables, mais d’autres parties du continent peuvent aussi être touchées. En Asie, c’est surtout la péninsule indienne, où le problème relève plus de la surpopulation qui limite l’apport alimentaire moyen par habitant, les terres étant fertiles et les rendements agricoles ayant considérablement progressé.