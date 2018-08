Pourquoi le Blockchain déroute tant les entreprises

Un article de Bloomberg nous informe que bon nombre d’entreprises vont mettre un frein à leurs expérimentations qui visent à introduire la blockchain dans leur modèle de fonctionnement. En quoi cette technologie serait pourtant utile aux entreprises ?

David Fayon : Déjà beaucoup assimilent à tort la blockchain aux crypto-monnaies de type Bitcoin. C’est un aspect très réducteur même s’il existe plus de 1 800 crypto-monnaies ( Déjà beaucoup assimilent à tort la blockchain aux crypto-monnaies de type Bitcoin. C’est un aspect très réducteur même s’il existe plus de 1 800 crypto-monnaies ( https://currencio.co ) et que même Nabilla ( https://www.youtube.com/watch?v=9Eys7uaZOvw ) a fait l’apologie du Bitcoin alors que sa cotation était au plus haut.

Avec la technologie qui repose sur les chaînes de blocs, les usages sont très divers.

Toute la technologie repose sur le jeton (token) et sur trois caractéristiques importantes : la traçabilité, la confiance avec un très haut niveau de sécurité, l’anonymat.

La technologie blockchain, décentralisée, supprime les intermédiaires, la preuve (ou le process de signature) étant par ailleurs distribuée et non centralisée. On retrouve les concepts initiaux du réseau Internet à ses débuts avant l’arrivée des GAFA. Ceux-ci ont abouti à une recentralisation du réseau des réseaux et à l’omnipotence numérique de quelques géants.

Les transferts d’actifs (et pas seulement pour le seul transfert d’argent où avec des intermédiaires en moins, les frais sont réduits, ce qui constitue par ailleurs une menace pour les banques et surtout les chambres de compensation) concernent aussi les titres de propriété, les votes, etc.

Avec les « contrats intelligents », programmes autonomes qui s’exécutent automatiquement une fois des conditions préalablement définies vérifiées (du type « si » condition « alors » action), il est possible de générer des actions automatiquement. Ce peut être par exemple pour des décisions d’achat ou de vente.

Enfin la blockchain est utilisée en tant que registre avec traçabilité et certification. Les applications concernent tous les documents légaux comme certificats de naissance, de mariage, diplômes, actes notariés, etc. La blockchain ne permet cependant pas de dire si un document est vrai mais de prouver son existence selon cette forme à la date de son enregistrement. Nous avons toujours une personne en amont du processus.

On peut avoir des applications en s’appuyant par exemple sur la preuve distribuée dans des domaines aussi divers que la logistique, la traçabilité alimentaire, etc. On peut imaginer différentes App sur son smartphone qui vont pulluler. Par exemple si un client veut connaître l’influence dans un restaurant avant d’opérer une réservation, il peut lancer une demande de photo de ce restaurant à l’instant présent auprès des clients présents puis après réception payer une micro-somme à la personne anonyme qui aura rendu ce service en crypto-monnaie. Dans le cas présent, cela nous permet de faire une double utilisation de la blockchain, d’une part pour la demande du client, d’autre part pour la rémunération du service rendu.

Des services existants peuvent être améliorés ou optimisés et en même temps de nouveaux produits et services peuvent naître.

Comment expliquer alors ce coup de frein mis par les grandes entreprises ?

Nous connaissons une sur-attente pour la blockchain avec, pour les dirigeants, le fait d’avoir des services optimisés ou nouveaux très rapidement avec un retour sur investissement rapidement visible car ils ont des objectifs à court terme pour la majorité d’entre eux. Il existe d’ailleurs un « Hype Cycle pour la blockchain » comme pour toute nouvelle technologie. Le Gartner a conceptualisé ceci et pour celui de l’année 2017 (cf. figure), on voit clairement que la blockchain commence sa « décrue » depuis le pic des attentes observé en 2016 et en 2018, on se situe dans le début d’une phase de désillusion. Mais dans quelques années, avec la plus grande maturité, nous atteindrons un plateau de productivité comme c’est actuellement le cas pour la réalité virtuelle par exemple. Le coup de frein constaté n’est que temporaire.

Des expérimentations (de type Proof of Concept - PoC) sont menées dans les grandes entreprises mais elles ne donnent pas toujours matière à des industrialisations, lesquelles peuvent être moins nombreuses à certains moment, pour des raisons d’arbitrages. La mise en œuvre de projets reposant sur la blockchain nécessite, au-delà des expérimentations, lors de la phase de généralisation du temps car la conduite du changement est un processus complexe qui nécessite du dialogue en associant les parties prenantes, en donnant la question du sens, en faisant évoluer les tâches et les missions du personnel. Des projets blockchain peuvent amener à des changements des habitudes, par exemple l’exemple du vote pour les réunions d’actionnaires pour Nasdaq Inc. Mais ce qui compte c’est la création de valeur in fine et la vision moyen/long terme qui fait défaut ou lorsqu’elle existe au sein d’une entité dédiée n’a pas toujours les moyens de peser politiquement sur le destin de l’entreprise.

Aussi, une logique d’attente prévaut pour certaines entreprises afin que d’autres essuient les plâtres. C’est une question de priorité d’autant que les technologies qui peuvent révolutionner le travail, les offres des entreprises sont légion : cloud, big data, intelligence artificielle, etc. Et qu’il existe matière à innover différemment.