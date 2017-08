Pourquoi la baisse de popularité d’Emmanuel Macron pourrait favoriser l’émergence d’un mouvement social à la rentrée

Atlantico : Après 100 jours au pouvoir, la côte de popularité d'Emmanuel Macron s'est largement érodée auprès des Français, pour en arriver à 36% de satisfaits dans un sondage publiée le 18 août par l'IFOP. Une baisse qui serait due avant tout en raison de la défiance du programme économique du Président, le projet de Loi travail ne trouvant que 31% de satisfaits contre 51% de mécontents. Dans un tel climat, quels sont les risques de voir l’exécutif être confronté à un mouvement social suite à la présentation de la loi le 31 août prochain ?

Quels pourraient être les moteurs d'un tel mouvement ?

Hubert Landier : Les raisons d'un mouvement social seraient les mêmes que celles qu'à engendré la loi El Khomri l'année dernière. Ce qui change, c'est que le gouvernement a longtemps négocié les conditions et le contenu des ordonnances alors que le précédent gouvernement a beaucoup moins négocié avec les organisations syndicales, notamment avec la CGT. C'est un point plutôt positif pour Emmanuel Macron. Un second point positif, c'est que le précédent gouvernement se heurtait à l'opposition de la CGT, de Sud et de Force Ouvrière, or Force Ouvrière s'est très peu manifesté jusqu'à présent et que le front CGT/FO n'existe plus. Le CGT et Sud se trouvent isolés. Le point négatif, c'est que la popularité d'Emmanuel Macron s'est très fortement érodée. Elle est plus faible que ce qu'elle avait été pour François Hollande à la même époque dans son mandat. Ceci ouvre à des manifestations et il risque de ne pas être soutenu par l'opinion publique. C'est la raison pour laquelle la CGT et Sud ont déjà programmé une manifestation le 12 septembre prochain. S'agit-il d'un baroud d'honneur ? Cela va-t-il déboucher sur une période de troubles sociaux ? Ce qui est certain, c'est que cet automne va être périlleux pour Emmanuel Macron.

Ce qui est frappant, c'est qu'il y a un décalage entre la politique d'Emmanuel Macron sur le plan économique et social et l'image qu'il donne de lui-même. Les français peuvent être déçus parce que sur la moralisation, il s'est trouvé en difficulté avec certains membres de son gouvernement. Certaines catégories de la population sont extrêmement inquiètes comme les fonctionnaires avec le blocage des salaires, les militaires avec la démission du chef d'Etat-major. Beaucoup de raisons font que les Français sont déçus. Un rebond passera par une campagne d'explications sur les mesures difficiles qu'il devra nécessairement prendre sur le plan économique.

Emmanuel Macron a bénéficié d'une large majorité mais cette dernière ne correspond pas à une adhésion. Il a été élu compte tenu des difficultés du Parti Socialiste et des Républicains avec l'affaire Fillon. Il n'a pas nécessairement convaincu une majorité des Français malgré les mesures qu'il a proposé. On savait que sur les cent premiers jours il bénéficierait d'une bonne côte de popularité mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle ait baissé aussi rapidement.