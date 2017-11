Pourquoi nous nous aveuglons sur les causes réelles de la faiblesse de l’industrie française

Atlantico : Edouard Philippe préside ce lundi le Conseil national de l’industrie et devrait présenter les ambitions du Gouvernement en matière de politique industrielle. Les dernières années ont été celles de la dislocation de l'industrie française. Quelles sont les urgences aujourd'hui que connait cette dernière ? Quel rôle doit tenir l'Etat ?

Jean-Yves Archer : Depuis la fin des Trente Glorieuses en 1975, l'industrie française ne cesse de péricliter. On peut le déplorer mais c'est bien la réalité et notre échec national.

L'industrie s'est effondrée tant au niveau de ses effectifs qu'au niveau de sa part dans le PIB de notre pays. A ce jour, le secteur industriel ne pèse plus que 12% du PIB contre 23% en Allemagne.

Lors des Assises de l'industrie tenues le 16 novembre 1982, le ministre Chevènement avait fait remarquer que plus de 500.000 emplois industriels avaient été détruits pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing.

Depuis la tendance récessive s'est inexorablement maintenue.

Les nationalisations de 1982 ont présenté un bilan fort contrasté, elles ont à la fois permis d'épauler en fonds propres certains groupes ( via l'impôt… ) mais dans d'autres cas, elles ont accéléré leur déclin voire leur disparition.

Pressés par des analystes financiers au front bas, on a ouvert la chasse aux conglomérats et ainsi anéanti des groupes comme la Compagnie Générale d'Electricité qui regroupait Alstom, Alcatel, l'actuel Vinci et les Chantiers de Saint-Nazaire.

On a surdimensionné la quête des " pure players " qui peuvent se retrouver en tigres de papier si la conjoncturelle sectorielle s'inverse durablement.

A l'orée de 2020, l'industrie française est face au défi de sa modernisation, c'est-à-dire qu'elle doit accepter la révolution digitale et les fameux déploiements de robots. Une récente étude de BPI France " Créativité déroutée ou augmentée " a montré que la plupart des chefs d'entreprise abordaient cette question à reculons . Des prises d'opinion au sein de La Fabrique de l'Industrie militent pour une politique industrielle à l'échelle européenne sans passer assez de temps à identifier nos pertes de spécialisation internationale.

Il ne faudrait pas que notre pays rate la digitalisation comme il a raté le cap de la machine-outil dans les années 1970 habitué qu'était un certain patronat à importer de la main d'œuvre bon marché au détriment de la modernisation de l'appareil productif.

La question est donc bien d'intensifier la proportion du capital dans la fonction de production tout en formant aux techniques sophistiquées un facteur travail qui est pour l'instant en déroute face à l'avenir.

A quoi faut-il s'attendre de la part du Gouvernement ?

L'idéal serait qu'un ministère de l'Industrie digne du Miti japonais soit créé et qu'un homme de la trempe de feu André Giraud en soit l'animateur respecté.