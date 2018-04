Pourquoi nous aurions bien besoin d’un système de notation de la manière dont les entreprises partagent la richesse qu’elles produisent

Atlantico : Le think tank Synopia, dont vous êtes le président fondateur, projette de créer un système de notation du partage des richesses crées par les entreprises, qui ouvrirait ainsi la possibilité aux consommateurs d'orienter leurs choix en fonction de tels critères. En quoi une telle solution "venant du bas" permettrait d'apporter une réponse alternative à la question des inégalités ? Un tel traitement pourrait-il être efficace dans cet objectif ?

Alexandre Malafaye : Il faut bien avoir en tête le projet PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) qui a été proposé par le gouvernement. Dans ce projet, il y a une lettre qui nous parle beaucoup, c’est la « transformation », car nous voulons vraiment que les choses évoluent, pas que cela soit d’ordre cosmétique.

Comme le nerf de la guerre est la répartition de la richesse créée, il faut que petit à petit cela évolue.

Aujourd’hui, notre modèle est encore un peu trop fondé sur le principe du Monopoly. Le Monopoly, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu de plateau inventé en 1935, est une simulation dans laquelle vous avez de l’argent, vous investissez, cela vous rapporte de l’argent, vous réinvestissez, vous êtes toujours plus riche, toujours plus seul… Et bien ce modèle, on peut le contester. Mais pas n’importe comment, bien sûr. Car, et c’est toute la difficulté de ce genre de sujet, on a aussi besoin d’avoir des grands groupes français, très puissants et capables de rivaliser avec leurs équivalents potentiels de classe internationale étrangers dans la bataille mondiale de l’économie. Si on avait que des petits patrons, que des petites boites dans un monde où il y a des géants, on ne résisterait plus. On a besoin de L’Oréal, Lagardère, Pinault etc.

Mais il y a quelque chose qui n’est pas satisfaisant du point de vue du partage, d’autant plus que le gigantisme n’exclut pas le partage. Il faut le rappeler : il n’y a pas de contre-indication dans ce sens. C’est pour cela que nous souhaitons utiliser le levier de pression que peut représenter le consommateur. Si on lui donne une bonne information sur la façon dont la richesse est répartie entre les actionnaires, les dirigeants, l’Etat, les salariés, les fournisseurs (à travers les délais de paiement par exemple), en rajoutant pourquoi pas des indicateurs sociaux ou sociétaux sur les écarts de rémunération, on se rendra compte que tout cela raconte une histoire. Cela raconte votre conception, en tant qu’entreprise, de ce qu’est le partage avec toutes les parties prenantes de votre réussite.

Nous croyons qu’avec ce genre d’informations, le consommateur serait plus à même de faire son choix quand il fait l’achat d’un bien ou d’un service. Cela pourrait permettre de développer une pression transformatrice sur les entreprises. Car il ne s’agit pas de faire du bashing, mais d’accompagner progressivement cette transformation, d’offrir aux entreprises un outil de pilotage. Un peu comme pour les questions de développement durable ou des filières de commerce équitable, ou encore de sauvegarde énergétique dans le BPE, dans le recyclage ou les étiquettes énergies dans l’électroménager. Et cela permet en même temps aux citoyens de s’impliquer d’avantage, par exemple dans le choix de produits qui favorisent l’Europe ou la France. Petit à petit, tout cela est rentré dans les moeurs, les gens sont attentifs aux étiquettes de recyclage par exemple, à la consommation énergétique de leur grille-pain, aux filières de commerce équitable. Et bien il vient un temps où le consommateur sera concerné par le bon comportement ou la tendance à améliorer son comportement d’une entreprise. Cela peut-être un vrai indicateur pour le consommateur, ce qui est d’autant plus important que le sondage que nous avons fait montre que 83% des Français trouvent que les entreprises ne redistribuent pas assez, et ce malgré la multiplication des contraintes qu’imposent toutes les lois de ces dernières années (Sapin 1, Sapin 2, la transparence etc.). Pour autant, il y a un sentiment d’injustice, et c’est pour cela que nous voulons favoriser cette éthique, qui est l’esthétique de l’intérieur, là où la RSE est l’esthétique de l’extérieur.