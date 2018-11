Pourquoi les algorithmes sont beaucoup plus politiques que ce vous croyez

Ils prolifèrent dans toutes les directions faisant corps avec leur environnement. Les processus d’embauche, d’octroi de crédit bancaire, de ciblage publicitaire ou encore de diagnostic médical intègrent de manière croissante ces outils prédictifs. Avec le développement des techniques dites « d’apprentissage machine » mimant le système neuronal, on en vient même à fantasmer sur une possible mise en équation de l‘intelligence humaine. Loin d’être neutre, cette « numérisation du monde » est en soit une fiction raisonnée porteuse de valeurs.

Elle échappe pourtant encore largement au champ politique et ce alors même qu’elle est potentiellement source de biais sociaux et économiques.

Une vision actuarielle de la société

Les algorithmes décrivent l'enchaînement logique des étapes nécessaires à la résolution d’un problème. Cette automatisation des processus de raisonnement a toujours existé. Les premières méthodes de calcul et de résolution d’équation datent des babyloniens, au IIIe siècle avant J.-C. Ces mécanismes analytiques ont ensuite été systématisés par le mathématicien perse Al-Khwarizmi au IXème siècle et par le philosophe andalou Averroès au XII siècle. En 1843, Ada Lovelace, pionnière de l’informatique, réalise la première implémentation d’un algorithme sous forme de programme. La puissance calculatoire et le volume de données collectées changent aujourd’hui d’échelle. L’analyse algorithmique est désormais en mesure de faire surgir des corrélations dans de vastes systèmes stochastiques (dépendant du hasard).

Souvent parés de la vertu d’objectivité des mathématiques, ces artefacts ne sont pourtant pas neutres. Ils constituent une nouvelle forme culturelle organisant un savoir qui leur est propre. Comme toute modalité de traitement de l’information, ils traduisent des opinions. Aux Etats-Unis, ils sont placés sous la protection du premier amendement de la Constitution, portant sur le droit à la libre expression. Leur structure dépend des données entrantes ainsi que de la définition des résultats attendus. A une problématique peut donc correspondre de multiples modèles de résolution.

A la manière d’un enfant qui se « nourrit » des interactions avec son environnement, l’algorithme apprend de la sélection des informations mises à sa disposition. Le risque est alors d’avoir des angles morts, avec des données insuffisantes ou incorrectes. Déduire les évolutions futures à partir des données du passé implique également de mener une analyse critique des sous-jacents sociaux, économiques ou culturels. Aux Etats-Unis, les décisions de justice s’appuient déjà sur des outils actuariels de calcul du risque d’infraction. Les mises en détention provisoires, avant un procès, ou les libertés conditionnelles sont décidées en fonction de la note attribuée. Or comme l’a illustré le site d’investigation ProPublica (2016), certains de ces logiciels ont tendance à surévaluer le risque de récidive des populations afro-américaines. Ils ne sont pas en soi racistes mais se fondent sur des données corrélées aux origines sociales, créant ainsi « une boucle de rétroaction de l’injustice » (Virginia Eubanks, 2016). On peut dès lors s’inquiéter du risque de renforcement de la surveillance et des soupçons pesant sur les groupes les plus marginalisés.