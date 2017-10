Pourquoi 65 ans de données économiques européennes nous montrent qu’il est urgent de revoir la conception française de la croissance

Atlantico : Les données publiées par le site "OurWorldindata" illustrées par le graphique ci-dessous révèlent la courbe ascendante de certains pays européens. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer de ces données, notamment du point de vue de la France ?

Jean-Paul Betbeze : De 1950 à 2014, la richesse annuelle créée par Français a été multipliée par 5,7, passant de 7057 à 39400 dollars (en dollars 2005).

Voilà la bonne nouvelle, qui concerne notre passé. Mais le futur semble engagé, depuis 2008, sur un sentier de plus faible croissance, dont il nous faut absolument sortir… si nous voulons nous sortir d’affaire. De manière plus précise, sur ces 65 ans, la croissance française a été assez mouvementée, avec quatre rythmes, plus deux "encoches".

Croissance 1 : de 1950 à 1979, c’est la reconstruction de l’après-guerre, avec le Plan Marshall, plus le baby-boom – une évolution qu’on retrouve partout en Europe,

Encoche 1 : de 1980 à 1985, c’est le choc pétrolier, plus les effets de la politique de François Mitterrand en 1981 - qui n’arrangent rien,

Croissance 2 : de 1986 à 2002, c’est la reprise de la croissance, avec le renforcement de la construction européenne, mais à un rythme annuel plus faible,

Encoche 2 : en 2003, avec une baisse suite au krach boursier, après "l’exubérance irrationnelle" de la "nouvelle économie",

Croissance 3 : de 2003 à 2008, nouvelle reprise jusqu’à la grande crise américaine de 2008, une reprise qui a fort à faire avec la crise de la dette en zone euro : Grèce, Portugal, Espagne, Italie,

Croissance 4 : de 2009 à 2015, la reprise est en cours, mais particulièrement lente. Et tout le problème est d’en sortir.

Le passé nous donne une grande leçon : la croissance française se montre de plus en plus tributaire de son environnement quand il est adverse, sans être capable, en sens inverse, de mener de politique qui pourrait l’en immuniser, et plus encore la renforcer. La "relance de 1981" est sans doute son erreur stratégique majeure. Enfin, la différence avec l’Allemagne est manifeste, depuis le découplage de 2001-2002.

Et la leçon du futur : il ne peut y avoir plus de croissance française que par une meilleure insertion dans le contexte mondial, avec la zone euro certes, mais de plus en plus au-delà. Ce n’est donc pas donné, mais ce serait bien de le dire !

Notons enfin que la grande qualité de ce graphique est de raisonner en PIB par tête, ajusté des prix et des changes. Ceci paraît un peu technique, mais c’est la meilleure mesure des résultats obtenus par une économie nationale dans le temps, et comparés à d’autres. C’est aussi le vrai objectif des politiques économiques : augmenter régulièrement le PIB par tête.

La crise de la zone euro est largement perceptible au travers de ce graphique, laissant apparaître une Europe à plusieurs vitesses. Au regard de tels résultats, peut-on considérer que la "convergence" des économies, en excluant la Norvège des données, pourrait être un horizon réalisable pour les européens ? Un tel horizon est-il simplement souhaitable ?

La Norvège est "hors concours", pour raisons pétrolières. Ensuite, la zone euro a toujours été "à plusieurs vitesses", comme l’est d’ailleurs toute économie (la France est aussi "à plusieurs vitesses"). L’essentiel c’est d’aller plus vite, de manière soutenable dans la durée, autrement dit sans recours excessif au déficit budgétaire et au crédit bancaire.