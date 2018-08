Pour trouver un bon job, il faut apprendre à dire non

Pour certaines personnes, dire « non » constitue un effort insurmontable. Or, dans une phase de repositionnement professionnel c’est un réflexe de survie à acquérir rapidement. Aussi, suivez le conseil de Steve Jobs : « C’est seulement en disant “NON” que nous arrivons à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. »

Et « Cela revient à dire “non” à 1 000 choses pour s’assurer que nous ne prenons pas la mauvaise route ou essayons d’en faire trop ». Donc, apprenez à dire « NON » et ne tombez pas dans le syndrome : « Tiens, toi qui as du temps va chercher la baguette de pain et mémé à la gare !

» D’abord, le pain fait grossir, et ensuite, mémé peut prendre un taxi.

Dire « non » n’est pas facile, Steve Jobs le reconnaissait :« Focaliser consiste à dire “NON” . Et quand vous dites “NON” , vous emmerdez les gens. » Cette obsession du détail et cette volonté de se concentrer sur une sélection restreinte de produits sont la marque de fabrique de Steve Jobs. Le bouddhisme, une religion que Jobs a étudiée de manière approfondie, enseigne que la plus insignifiante des tâches doit être accomplie avec une concentration maximale.

L’individu en transition de carrière, souvent désorienté au départ, doit investir le maximum de son temps dans sa nouvelle activité de trouveur d’emploi. Parallèlement, il faut qu’il gère son image auprès de ses pairs et au sein de son milieu social. Le réveil est d’autant plus douloureux qu’il doit à présent affronter le regard inquiet de son conjoint, de ses enfants, de ses parents, frères et sœurs, de ses amis et anciens collègues. Il est donc tenté de faire plaisir aux uns et aux autres pour se sentir apprécié et utile. Il risque alors de devenir le chic type ou le bon copain qui dit « oui » à tout le monde et qui charge son sac à dos de pierres et de boulets. Vous devez absolument éviter de tomber dans le syndrome de la « bonne pâte » corvéable à merci. En recherche d’emploi, l’efficacité commande de donner la priorité à la priorité : trouver votre nouveau bon job.

La capacité à dire « non » constitue une compétence fondamentale à développer afin d’atteindre votre objectif. Focalisez-vous sur les priorités et n’ajoutez pas des haltères de vingt kilos dans votre besace en acceptant de vous occuper de tout et n’importe quoi.

Bien entendu, ne devenez pas un TPMG (Tout Pour Ma Gueule), sous peine de pénaliser lourdement votre démarche Réseau. Prenez simplement garde de ne pas devenir le bon samaritain corvéable à merci et dévoué à toutes les bonnes – et moins nobles – causes. Soyez raisonnablement égoïste en vous focalisant sur votre recherche d’emploi. Vous n’êtes pas l’Abbé Pierre, ni Mère Teresa. Considérez lucidement que vous aurez un impact positif sur l’humanité en retrouvant un bon job et en rassurant ainsi votre famille et vos amis inquiets pour vous.