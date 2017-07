Pour un fiasco surmédiatisé, combien d'affaires Grégory ignorées la justice française produit-elle chaque année ?

Atlantico : Derrière le ratage majeur de l'affaire Gregory, combien d'autres enquêtes souffrent d'un manque de moyens et de compétences aujourd'hui ?

Gérald Pandelon : L'affaire Grégory pose la sempiternelle question de la vérité judiciaire, une vérité non seulement évolutive mais également relative car ne pouvant découler que de pièces versées à un dossier pénal. Pourtant, et en même temps, il existe nécessairement, en pure logique, une vérité, non pas cette fois relative mais absolue, ce qui s'est réellement passé. Autrement dit, la vérité absolue est celle de l'assassinat d'un enfant mais la difficulté réside dans la capacité à l'appareil judiciaire à l'établir.

La difficulté est davantage épistémologique qu'à proprement parler juridique. Elle consiste à soulever la question de l'accès à la vérité, aux conditions de possibilité de sa manifestation, voire, comme en l'espèce, peut-être de son impossibilité. Car, à mon humble avis, nous ne connaîtrons jamais la vérité dans cette affaire même si le suicide supposé de ce magistrat ou son prétendu suicide (on verra...), offre un début d'explication. Mais, d'ailleurs, laquelle ? Nous sommes réduits à de simples conjectures, à des hypothèses ; d'ailleurs, ce difficile accès à la vérité est effectivement davantage lié au cruel manque de moyens de l'institution qu'à l'incompétences de magistrats qui, en général, font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire le maximum de ce qu'ils peuvent faire avec un minimum de moyens à leur disposition. Plus fondamentalement et au-delà même de cette affaire tragique, c'est également le rapport à l'erreur qu'entretiennent les magistrats qui soulève une difficulté car, en dépit d'erreurs persistances, les auxiliaires de justice rechignent encore à admettre qu'ils puissent tout simplement se tromper. Du juge Lambert au juge Burgaud et, bien au-delà, les magistrats considèrent secrètement qu'ils ne peuvent pas se tromper. C'est une disposition d'esprit qui pourtant fait des ravages, mais, en dépit d'Outreau et de bien d'autres affaires, rien ne change. Il s'agit d'un curieux mélange d'une institution qui est impuissante car elle ne dispose pas de suffisamment de moyens mais qui, en même temps, se reconnaît comme omnipotente et irresponsable. Il est vrai que les juges accordent une inégale importance à leurs fonctions, c’est humain ; de la même manière que dans toutes les professions, les individus ne sont pas tous compétents, sérieux, attentifs, travailleurs, intelligents, etc. Ce n’est donc pas l’apanage « des juges » mais cela peut effectivement toucher, comme dans d’autres secteurs d’activité, certains magistrats. La difficulté est que l’incompétence de certains juges peut avoir des conséquences plus graves pour le citoyen que l’incompétence d’un carrossier car de leurs décisions dépendent le sort des justiciables, parfois même leur privation de liberté lorsqu’il s’agit de faits considérés comme graves. Il n’en demeure pas moins qu’un nombre croissant d’auxiliaires de justice reconnaissent eux-mêmes être non seulement démotivés par leurs fonctions mais également souffrir de n’être pas reconnus à la hauteur de leurs compétences. Plus grave encore, ils considèrent que certains magistrats de moyenne valeur sont promus à de hautes fonctions pendant que d’autres, de très grande qualité, sont souvent oubliés lors des promotions ou « transparences ». A telle enseigne qu’il est parfois possible de se demander si la promotion des magistrats à des fonctions plus prestigieuses n’est pas, à part rares exceptions, inversement proportionnelle à l’étendue de leur talent, qui, parfois, est pourtant grand, voire très grand. Pour revenir à votre sentiment sur l’omnipotence des juges, je dirais que c’est moins la faute des magistrats que l’essence même de notre système judiciaire qui, en dépit des mots et des réformes, est déséquilibré par rapport aux droits de la défense.