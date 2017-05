Pour les chefs d’entreprise, Macron est un coup de jeune nécessaire mais pas suffisant pour donner à lui seul un coup de fouet à l'économie

L’arrivée d’Emmanuel Macron apporte un incroyable coup de jeune à ce pays. En 24 heures, la classe politique sait bien, sans vouloir l’avouer, qu’une page de l’histoire s’est tournée. Au plus haut sommet de l’Etat, l’exécutif sera tenu par des conseillers qui ont tous moins de 40 ans. Au gouvernement, le nouveau président nous a promis au moins la moitié de ministres issus de la société civile. Quant à l’Assemblée nationale, elle sera profondément remaniée puisque les deux principaux partis politiques ont explosé et que le maintien des anciens n‘est absolument pas garanti.

Cette nouvelle démographie va profondément changer l’écosystème dans la mesure où les nouveaux élus viennent d’horizons assez divers, l’ENA bien qu’encore très présente dans les curriculum vitae, n‘a plus le monopole des cursus qui mènent au pouvoir.

On va voir arriver des dirigeants d’origines très diverses, avec cependant une ADN commune fondée sur l’ouverture au monde, l’appétence pour les nouvelles technologies et la confiance dans les mécanismes de marché.

Les milieux internationaux ont, dès dimanche soir, vu dans les évènements français une image de la France profondément différente de celle qu’ils avaient jusqu‘alors. Une France plus jeune, plus optimiste et sans doute plus dynamique.

Quant aux chefs d’entreprise, ils savent bien que l’arrivée d’une nouvelle génération est synonyme de progrès, surtout quand cette génération là porte un discours européen, assumant la mondialisation, l’innovation, convaincue que la France peut revenir dans la course économique. Le b.a.-ba d’un grand manager est évidemment de coller systématiquement à la démographie.

Ce coup de jeune était nécessaire. De l’avis de tous, y compris des plus anciens. Sera-t-il suffisant pour provoquer un coup de fouet au système français ? Certainement pas ! Encore faut-il qu‘Emmanuel Macron respecte son plan de réforme et puisse le mettre en place.

Le plan de réforme se développe en trois actes :

Acte 1, une réforme du fonctionnement de notre modèle social, à la fois pour le renforcer et pour améliorer la compétitivité de l’économie française. Ca passe par plus de flexibilité dans l’application du droit du travail, donc revenir à la loi Macron d’origine et plus de sécurité, à la suédoise ou à l’allemande.

Acte 2, une relance de la coopération européenne. Sa légitimité et son logiciel lui permettent de demander à nos partenaires plus de solidarité ou de mutualisme.

Acte 3, un déblocage du système socio-économique pour faire sauter les verrous qui freinent les initiatives et la concurrence, bref reprendre dans le rapport de la commission Attali, tout ce qu’on n’a jamais réussi à mettre en œuvre.

Cela étant, au delà du projet Macron qui correspond à la demande de la planète business, il faut encore pouvoir le faire passer.