Poudre d’or plutôt que poudre blanche : en Amérique du Sud, les trafiquants gagnent désormais beaucoup plus d’argent avec l’exploitation de gisements illégaux qu’avec la cocaïne

L’exploitation illégale de l’or est florissante en Amérique latine. Comme le rapporte un article de Quartz, elle aurait dépassé le trafic de cocaïne, pourtant ancré dans l’imaginaire dès lors que l’on parle de trafic illégal dans cette partie du monde. Un nombre de plus en plus élevé de groupes de narcotrafiquants, mais aussi de milices paramilitaires, y trouvent davantage d’intérêt financier depuis quelques années.

C’est un rapport du service de sécurité colombien en 2011 qui a permis de faire connaître ce phénomène.

D’après ce document, 50% des mines du pays faisaient l’objet de trafic illégal. Les groupes armés, parmi ceux qui pratiquent ces exploitations, avaient – toujours selon ce document – la main sur un nombre considérable de mines, les soustrayant ainsi à l’autorité de l’Etat et contribuant à l’appauvrissement de familles qui n’avaient que ces mines comme moyen de subsistance.

Les chiffres

Un autre document a apporté plus de précisions, notamment en matière de chiffres. II s’agit du rapport mondial des Nations unies sur les drogues paru en 2015, lequel affirme que le trafic illégal d’or en Colombie serait compris entre 1,9 et 2,6 milliards de dollars par an. C’est plus que le trafic de drogue dans le même pays, estimé par les auteurs du document à 1-1,5 milliard de dollars par an. Idem pour le Pérou : les exportations illégales d’or atteindraient 2,6 milliards de dollars, contre "seulement" 1 à 1,5 milliard de dollars chaque année pour la cocaïne.

Dernier rapport en date : celui de Livia Wagner, pour l’Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale (GIATOC). Il soutient que l’exploitation illégale des mines en Amérique du Sud est bien plus importante en quantité que dans le reste du monde. 90% de l’or vénézuélien y serait extrait illicitement d’après l’ONG américaine The Global initiative, ce qui est supérieur encore aux taux de 80% pour la Colombie – où ce sont parfois les FARC qui ont le contrôle des mines d’après la même source.

Des hommes et des territoires

Dans les mines, on trouve surtout des enfants et des hommes, lesquels sont en position de faiblesse par rapport au poids des firmes, ce qui s’exprime notamment par du travail forcé et de la servitude pour dettes. Des villages seraient même entièrement déplacés, selon le site Global Post.

C’est un travail d’une extrême difficulté et dangereux pour la santé. En Amérique latine, le travail dans les mines est surtout artisanal, contrairement à ce qui est pratiqué dans d’autres régions du globe (Etats-Unis par exemple). Les femmes, elles, sont souvent utilisées comme du bétail sexuel : les mineurs les retrouvent dans les bordels des villes où les exploitations illégales se trouvent.

En 2014, on dénombrait 17 000 mines, soit 50 000 personnes, qui fonctionnaient sans titres ni licences environnementales en Colombie.

Mais les conséquences frappent également les territoires. Le coût de l’exploitation illégale des mines est écologiquement lourd. Pour permettre le déplacement des trafiquants, de larges étendues de jungle ont été détruites. Des terres ont également été dévastées pour y trouver des traces d’or.

D’après l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la Colombie a perdu plus de 5% de ses forêts en quinze ans, entre 2000 et 2015. Dernières frappées : les rivières et, donc, les poissons. Le minerai d’or en poudre est combiné avec du mercure pour former un alliage qui est ensuite brûlé : le mercure alors s’évapore, et il ne reste que de l’or. Or, on retrouve une très forte dose de mercure, du fait d’un manque d’équipements, dans les rivières et les lacs.

Qu’il s’agisse de l’exploitation humaine, ou de manière plus indirecte via les terres et les rivières, ce sont donc de nombreuses populations qui sont susceptibles de subir les conséquences du trafic illégal d’or.