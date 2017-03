Pollution massive : la Chine en pleine révolution verte

Matthieu Timmerman : A partir du moment où il y a une crise, il y a des effets d'annonce et c'est toujours à peu près la même chose. La régulation de la circulation automobile et la fermeture des centrales de charbon. C'est une politique qui est appliquée mais toujours à moitié. Ce n'est pas la mauvaise volonté du gouvernement, c'est simplement qu'il y a des freins. Des freins au niveau des entités locales et surtout des grandes entreprises qui n'ont pas forcément envie de se voir appliquer des lois sur l'environnement.

A partir de là, vous avez une ambivalence structurelle par rapport à la politique de lutte contre la pollution en Chine.

A côté de cela, il y a des sanctions économiques appliquées à l'échelle locale pour les entreprises qui ne respecteraient pas les normes écologiques. Mais également tout une politique urbaine à revoir. Le problème de la Chine c'est que les villes s'étalent, ce qui implique naturellement plus de pollution. Et il y a un gros travail pour repenser les villes à l'échelle chinoise. Car pour le moment ils appliquent un modèle occidental (avec des banlieues etc) qui n'est pas adapté au territoire chinois et qui a des conséquences décuplées sur l'environnement.

La pollution atmosphérique est responsable de près de 4000 morts chaque jour en Chine, (d'après une étude menée par l’université californienne de Berkeley). Si le pays promet pour 2020 des moyens de transports plus écologiques, l'électricité consommée provient encore à 62% des centrales de charbon, extrêmement polluantes. La transition énergétique chinoise risque d'être longue mais à quel point ?

C'est impossible à dire. Tout dépend de la volonté du gouvernement chinois. Techniquement et économiquement parlant ça prendra beaucoup de temps. Il faut arrêter de jouer sur cette ambivalence et sur ces effets d'annonces avec des politiques qui ne seront pas forcément suivis. C'est aussi une question de volonté des citoyens. C'est même là le cœur du problème.

Il faut bien noter qu'il est plus délicat de promouvoir une transition écologique qu'une croissance économique comme la Chine à connu.

Lors du tournant économique de la Chine en 1978, il y avait eu un pacte conclu avec la population chinoise. On ne va plus les embêter avec la politique - qui a été désastreuse pendant la révolution culturelle - mais on va promouvoir la technicité, l'économie et la croissance. Et cette croissance n'est pas forcément bâtie sur de bonnes bases. Ce sont des bases quantitatives alors qu'il faudrait miser sur le qualitatif. ll faut que les citoyens participent à cette transition écologique. Un des grands problèmes du système politique chinois c'est qu'il s'agit d'un gouvernement autoritaire. C'est difficile de faire participer les gens à l'écologie.