Politique étrangère : le renouveau, c’est maintenant… ou pas ?

Atlantico : Est-ce qu'il y a un renouveau à attendre selon vous en matière de politique extérieur sous le quinquennat Macron ou est-ce que l'on risque plus de se diriger vers la continuité de la politique de François Hollande en la matière considérant que Jean-Yves Le Drian occupe le poste de ministre des Affaires étrangères ?

Pierre Conesa : Je crois que tous les observateurs constatent que le bilan de la politique étrangère des deux quinquennats précédents est assez piètre. Un ancien ministre, très respecté, a même estimé dans les colonnes d’un grand quotidien du soir que la ligne diplomatique suivie par Mr Fabius était aussi catastrophique que l’avait été l’opération sur la canal de Suez en 1956.

Deuxième remarque : la politique étrangère a été la grande absente des débats de la campagne présidentielle et même le candidat socialiste, Mr Hamon, n’a pas défendu le bilan de la présidence Hollande.

Il faut enfin noter qu’un certain nombre d’experts de questions internationales proches de l’ancien gouvernement et du parti socialiste ont très tôt tenté de rallier les équipes d’En Marche, sentant la défaite électorale pointer. Repenser une ligne diplomatique nouvelle avec les mêmes hommes risque d’être difficile.

Mr Macron, pendant la campagne, a pris des avis et beaucoup consulté un mélange d’experts de la radicalisation, des questions touchant à l’Islam, des questions militaires, étant lui-même économiste.

J’ai donc tendance à penser que le président a mis sur le haut de la pile la question européenne et la relation avec l’Allemagne. Ceci veut dire que la priorité ira aux rétablissements des comptes plutôt qu’aux aventures militaires extérieures, auxquelles ses prédécesseurs ont beaucoup cédé sans aucun doute avec des objectifs électoralistes : la posture de chef de guerre plait.

J’interprète la translation de Mr Le Drian aux Affaires étrangères autant comme une récompense à un homme politique qui l’a soutenu que comme la volonté du président de reprendre la main sur les questions de défense et de nommer une femme aux « ministère des Armées », ce ministère ayant pris de plus en plus de poids dans ces aspects de politique étrangère..

Est-ce que la politique étrangère de la France est vraiment susceptible d'évoluer aussi bien sur la forme et la méthode que sur le fond ?

On ne peut faire de prédictions pour le moment par contre on peut constater l’ordre des rencontres présidentielles ;

Mme Merkel en priorité ce qui confirme le poids du dossier européen par la relance de la relation franco-allemande. Berlin demande à Paris depuis des années des efforts de réforme et un assainissement des finances publiques, effort qu’aucun des présidents précédents n’a fait.

Seconde visite les forces françaises au Mali, et non pas celles du moyen Orient. Le discours prononcé devant les troupes était tout à la fois une façon de marquer la prééminence de l’Afrique sahélienne dans les intérêts et la sécurité de la France plutôt que les opérations conjointes en Syrie Irak. Il n’a pas parlé publiquement du terrorisme sauf en termes de sécurité intérieure mais en tant que président il ne peut pas ne pas tenir compte des effets désastreux de notre intervention contre Daech : 240 morts et 900 blessés en Métropole dans des attentats et aucun soldat tué là bas. Manchester est la dernière preuve de cette corrélation entre intervention extérieure dans le monde arabo-musulman (Libye Irak Syrie) et les attentats sur le territoire contre les populations civiles.