Police : les raisons de la colère

Atlantico : Qu'est-ce qui fait que les signes de mécontentement de la police se multiplient depuis quelques mois, avec par exemple la non-participation de 80 CRS à la manifestation de mardi dernier (révélation Canard Enchaîné) ou l'organisation de la manifestation de samedi 16 septembre ?

Gérald Corese : C'est bien ce que nous nous demandons, pourquoi ferme-t-il les yeux ? C'est regrettable. Depuis un an et les événements de Vitry-Châtillon, quand des collègues se sont fait attaquer à coup de cocktail Molotov – ce qui n'est pas anodin, c'est une tentative de meurtre – il y a un large mouvement de grogne. Nous avons commencé à signaler la dégradation forte de nos conditions de travail, à la dénoncer. Nous avons rassemblé des preuves sur l'ensemble du territoire, principalement des photographies qui décrivent très bien le délabrement de notre quotidien.

Nous allons mettre en ligne ces photos pour que l'opinion soit sensibilisée, puisqu'au gouvernement on semble ne pas en prendre compte.

Nous avons alerté nos supérieurs de toutes les avanies que connait la police depuis un an maintenant. L'année dernière, on nous a parlé que de terrorisme, et le contexte bien entendu le justifiait, mais rien d'autre ne semble avoir été entendu.

L'absence des 80 CRS est liée à l'indemnité journalière d'absence temporaire que touche chaque CRS en cas de déplacement. Celle-ci s'élève à 39 euros par 24 heures d'absence. Cette indemnité est depuis son origine nette d'impôt et donc une niche fiscale faite pour compenser l'absence de plus en plus prolongée depuis quelques années d'un CRS.

Depuis cet été, le gouvernement veut la faire apparaitre sur une fiche de paie et donc la soumettre à la CSG/RDS, et ce ne sont pas les 3 euros de plus qu'ils comptent octroyer qui nous inquiètent mais bien le fait que ce nouveau statut permet à l'administration de payer avec deux mois de retard quand l'indemnité était jusque-là immédiate. L'état a plaidé une harmonisation fiscale comme prétexte, ce qui nous a remonté.

Mais ce qui a fait vraiment monter la colère, c'est que deux jours après, les députés ont fait le chemin inverse pour les indemnités parlementaires, qui ont été retirées de leur fiche de paie. On se moque de nous. On estime que par rapport à la disponibilité dont nous faisons preuve depuis 2015 (et cela va crescendo), multipliant les absences au détriment d'une vie de famille et de conditions de vie normales (même si être CRS est un choix), il n'est pas normal d'être traité de la sorte.

Et nous savons très bien qu'à partir on ouvre une porte, tout peut arriver, et cette situation est particulièrement mal vécue et inconfortable pour nous. C'est une boîte de Pandore. Nous estimons que c'est la moindre des choses de nous accorder ces petits avantages. Comme je l'ai dit : 39 euros par journée. On ne vous vole pas. Les forces mobiles souhaitent aussi que la directive européenne sur les 11 heures d'inter-services soit appliquée (hors maintien de l'ordre qui reste un emploi spécifique), ce que, pour l'instant, la hiérarchie ne veut pas mettre en place.

Quelles sont ces conditions de travail qui font qu'aujourd'hui la police n'en peut plus ?

Le parc immobilier, le parc de véhicules est dans un état déplorable. Il y a certains de nos bâtiments dans lesquels on ne se permettrait même pas de mettre des prisonniers. Nous avons des conditions de vie inacceptable. Nos véhicules ont des kilométrages record, avec en champion un véhicule avec plus de 500.000 km au compteur ! Et beaucoup qui affichent 200 ou 300.000. Les sièges laissent voir leurs armatures, les portes sont bricolées avec une ceinture de sécurité, les climatisations sont irrémédiablement H.S.. L'armement est aussi détérioré, le matériel est difficile à récupérer, à commencer parfois par l'équipement de bureautique ou de sécurité le plus élémentaire que de nombreux policiers s'achètent avec leur salaire (stylos, gilets etc.) ; il est difficile de travailler de manière efficiente sans prendre sur ses deniers personnels devant le manque de qualité ou de quantité en termes de matériel nécessaires pour être opérationnel et efficace.