PMA : pourquoi la légalisation d’une technique qui efface le père et la lignée paternelle n’est probablement pas compatible avec la Convention internationale des droits de l’enfant

Alors que se tiennent en France les états généraux de la bioéthique au cours desquels est discutée la question de l'ouverture à toutes de la PMA, votre livre pose la question : "Jusqu'où voulons-nous aller ?" Au-delà de l'aspect très important de la défense de la paternité ou de l'enfance, pourquoi la PMA risque-t-elle de mettre en danger notre société ? Qu'est-ce qui fait que, comme vous l'affirmez "nos enfants viendront nous demander des comptes ?"

Aude Mirkovic : Il n’est pas nécessaire d’être spécialiste du droit pour comprendre qu’une loi qui organise la conception d’enfants d’une manière qui les prive de père est injuste. Plus précisément, dans une perspective juridique, ce projet de PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes est contraire aux droits de l’enfant proclamés par la Convention internationale des droits de l’enfant. Ce texte proclame en effet le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaitre ses parents et d’être élevé par eux : la légalisation d’une technique qui efface le père et la lignée paternelle ne peut pas être jugée compatible avec ce droit.

Il est possible, malheureusement, que les droits des uns ou des autres soient méconnus dans l’indifférence plus ou moins généralisée. L’histoire l’a montré à de nombreuses reprises, et nous jugeons cela sévèrement : comment la société a-t-elle pu tolérer ces injustices ? Ignorer les droits d’autrui, c’est donc possible, mais cela n’a qu’un temps : il y a toujours un moment où la justice repend ses droits, en général lorsque les victimes bénéficient de nouvelles circonstances qui leur permettent de s’exprimer et de se plaindre.

En l’occurrence, les enfants qui seraient privés de père par la loi, -je dis bien par la loi, je ne parle pas des malheurs et aléas de la vie-, demanderont des comptes le moment venu, concrètement lorsqu’ils auront la possibilité de s’exprimer et de se défendre. On le voit déjà avec les enfants issus du don de gamètes : en 1994, la loi a permis le recours à des gamètes extérieurs au couple, en voulant croire que cela n’aurait aucune importance pour les enfants puisque ces derniers seraient désirés et aimés. Devenus adultes, les premiers enfants issus de dons, qui ont en effet été désirés et aimés, expliquent que ce n’est pas si simple, et certains d’entre eux attaquent l’Etat français qui a organisé leur conception d’une manière qui les prive de leur origine paternelle. La plupart de ceux qui s’expriment précisent bien qu’ils ne cherchent pas un père, car ils ont déjà un père : leur père légal, celui qui les a élevés. Tant mieux pour eux, mais ceux qui naîtront de l’insémination de femmes célibataires ou en couples de femmes, précisément, n’auront pas de père. Ils ne pourront pas dire « un père, j’en ai déjà un ». Ils demanderont des comptes de cet effacement de leur branche paternelle. Mais nul besoin d’en arriver là : la société française peut encore réaliser que priver légalement des enfants de père est injuste, et renoncer au projet de légaliser la PMA sans père.