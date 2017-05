Plus besoin d’Etat ni de vaste territoire pour dominer le monde : comment les méga-multinationales à la Google, Facebook, Apple ou Amazon sont en train de devenir les véritables superpuissances du 21e siècle

Atlantico : Au cours des deux dernières décennies, les marchés mondiaux des capitaux, la connectivité technologique et la croissance des nouveaux marchés de consommation dans le monde ont donné lieu à des plates-formes d'entreprise massives dans les secteurs des matières premières, des finances, de l'informatique, du commerce de détail et d'autres secteurs. En quoi peut-on affirmer que des entités telles que Google, Facebook etc apparaissent comme de véritables superpuissances apatrides ?

Laurent Alexandre : Leur super pouvoir vient de leur maitrise de l’IA qui est bête mais est plus efficace que nous.

Il y a de cela quelques années, on pensait, à tort, qu’il faudrait une IA « forte », dotée de conscience, pour pourvoir conduire une voiture ou analyser des données médicales. Les géants du numérique ont un quasi-monopole sur cette IA faible immensément efficace et deviennent donc les nouveaux maitres du monde.

Les Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon) forment le Vatican du XXIe siècle : ils n’ont pas de territoire mais ce sont eux qui détiennent le pouvoir. En réalité, ce sont nos vrais chefs. Et il ne faut pas oublier leurs homologues chinois qui ont comme avantage d’avoir des relations étroites avec leur gouvernement. Nous sommes complétement dépendants de leurs technologies. Cela touche aussi à notre pouvoir de décision. Les soupçons de manipulation sur les réseaux sociaux lors des élections américaines en sont le parfait exemple. Et si les implants prônés par Musk voient le jour, qui sait vraiment ce qu’ils pourront faire avec nos cerveaux. Les Etats ne seront pas écoutés et sont dépassés sous leur forme actuelle. Le système politique actuel a un rythme de décision trop long. Le temps qu’une loi soit votée, les technologies se sont déjà imposées. De plus, il est clair que les grands groupes de la Silicon Valley ont pour volonté de s’affranchir de tout contrôle étatique comme le montre les projets de création d’île-État indépendant de Peter Thiel, de colonisation de Mars par Elon Musk ou de la Lune par Jeff Bezos.

Pourtant, ces "superpuissances apatrides" sont aussi principalement des entreprises américaines… Comment expliquer ce paradoxe entre "apatrides mais américaines", avec quelles conséquences ?

Nous raisonnons à 15 jours, la Chine raisonne à 50 ans, et la Silicon Valley à 1000 ans : elle a le temps de conquérir un vrai territoire, notamment sur les autres planètes. A court terme, elles restent dépendantes des états. En réalité, ces groupes ont gardé des attaches territoriales et entretiennent des liens étroits avec leur défense nationale : on sait que les GAFA parlent beaucoup à la NSA.

Peut-on imaginer qu'a termes, ces superpuissances finissent par s'autogérer, s'émancipant complètement des pays auxquels ils sont rattachés, quelle serait la finalité et quels risques sont à prévoir pour les Etats ? N'est-il pas temps que l'Europe se saisisse de ces questions ?

Nos responsables politiques raisonnent comme dans les années 1980, et pensent que l’IA est un programme informatique traditionnel. Le rapport France Intelligence Artificielle est à côté de la plaque, il cerne mal les problématiques actuelles.