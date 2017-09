PLF 2018, le défi d'initiés : pourquoi le vote de la loi la plus importante de l'année est un exercice profondément opaque et peu démocratique

Alstom devient allemand, les emplois industriels ne reviennent pas, et pourtant un vent d'optimisme souffle sur le secteur secondaire français, une première depuis l'an 2000.

A l'énoncé de ses crimes, le cœur ce sert et la plume tremble. Mais la vérité, aussi révoltante soit-elle doit être dite.

Succédant au «développement durable», la transition écologique est le nouveau concept mis en avant pour répondre aux grands enjeux environnementaux. Mais on peut questionner sa pertinence en matière d'agriculture.

Annoncer des choses qui existe déjà a au moins un mérite, on ne sera pas surpris du résultat.

Mohammed Bin Salman, jeune prince héritier et nouvel homme fort de l'Arabie, poursuit son ascension, sur fond de répression de ses opposants.

Ambitieux sans être "emmerdant", "Un beau soleil intérieur", film sur l'appétit d'amour et ses aléas, a tout bon, ou presque. Et il est servi par une distribution exceptionnelle.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cauchemar en cuisine. Un ex-participant est devenu SDF un an après

Né en 1958, il est diplômé de Sciences-Po, de l'ENA (promotion de 1985), et est titulaire d'un doctorat en Economie de l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne.

think tank économique Archer 58 Research

est économiste, spécialisé en Finances publiques. Il dirige le cabinet Archer , et a fondé le

Alors que le budget est supposé être un acte de cohérence, il est bien souvent le reflet de circonvolutions comptables et s'éloigne des manuels de référence de la politique économique pour rejoindre la famille des catalogues de mesures dont l'empilement hâtif ne saurait prétendre à la convergence.

La Constitution de la Vème République a bien verrouillé le droit d'amendement des parlementaires par son article 40 qui énonce : " Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ".

Et cela, le Parlement l'avale comme une couleuvre arithmétique au point d'avoir la couleur et le parfum d'une chambre d'enregistrement.

On nous parle toujours de la règle des 3% de déficit rapporté au PIB. La rigueur intellectuelle économique suppose de rapporter ces 76 mds aux 325 mds de recettes. Il manque, chaque année, 23% pour boucler le budget de l'Etat.

Je rappelle que le déficit initialement voté pour le PLF 2017 était de 68 milliards avant de devenir 76 milliards suite à la découverte, par la Cour des comptes, de sous-budgétisations insincères issues des travaux de l'équipe Sapin and Co.

Un exemple concret ? Quel amendement parlementaire a visé en profondeur l'ampleur du déficit ? On n'entend des mots mais pas d'action tangible.

A certaines heures, on dirait une réunion de copropriété où les membres et voisins s'accrochent vertement sur le prix de la batterie alimentant les signaux d'évacuation d'urgence du parking au lieu d'éplucher sérieusement les devis de réfection partielle de la toiture.

Ce travail à la marge requiert toutefois des semaines de travail et parfois des compromis insensés pour telle ou telle dépense de moins de 50 millions. Peut-on parler de roue grippée d'un vieux moulin à eau qui dépend du bon vouloir de Bercy ?

Sur un peu plus de 400 milliards de dépenses, même remarque.

En réalité, tout ceci tourne à la parodie lorsqu'on observe les faits de plus près.

Par-delà l'écume des claquements de pupitres de quelques-uns, tout parait fluide et simple.

L'Assemblée amende puis vote et transfère le texte au Sénat qui procède de même. La navette parlementaire se déroule et l'Assemblée a le dernier mot.

