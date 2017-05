Le plan secret de Macron pour convertir la France à l’optimisme

Soyons, pour une fois optimiste. Emmanuel Macron aura prouvé contre l’avis de beaucoup qu’il avait les qualités pour conquérir le pouvoir. Il sera probablement lundi président de la République. Au départ, personne n’y croyait. Tout le monde ne voyait dans son aventure qu'un effet de mode. Emmanuel Macron a eu de la chance, c’est vrai, de trouver une situation favorable à l'émergence d’un homme nouveau. Mais cette chance est une composante du talent.

Macron avait donc, toutes les qualités pour devenir président de la République. Mais le paradoxe que toutes les analyses et les sondages soulignent est que la majorité de ceux qui ont voté pour lui, n'est pas convaincue qu'il ait les qualités pour exercer le pouvoir.

Manque de charisme, déficit de crédibilité, d’expérience, de conviction etc. etc.

Emmanuel Macron élu, oui sans doute, mais plus par défaut, que par passion. D’abord parce que la fin de campagne de Marine Le Pen aura été tellement lamentable qu’elle a fait peur à beaucoup de ses supporters. Marine Le Pen aura révélé sa formidable énergie à dénoncer des dysfonctionnements, mais arrivée dans l'antichambre du pouvoir, elle aura aussi démontré son incapacité à proposer une alternative crédible.

Par conséquent, beaucoup d’électeurs qui, à l’extrême gauche étaient tentés par le vote FN ou le vote blanc, se retourneront sans doute sur Macron. A la droite, ceux qui étaient tentés par le vote Le Pen ou le vote blanc feront le même chemin vers Emmanuel Macron.

Résultat qu‘on retrouve dans les sondages, l’électorat d’Emmanuel Macron se compose désormais de plusieurs grandes familles. Un socle de convaincus à ses côtés depuis le début (environ 30%) qui lui donnerait une véritable légitimité et des marges d’électeurs qui iront voter par acquis de conscience et compte tenu de la médiocrité de l’offre politique, par défaut parce qu’ils n’auront pas d’autre choix. Qu’ils soient de droite ou de gauche.

Le sondage de l’après-débat réalisé pour Atlantico donnait des résultats très éclairants. 69% des Français n‘ont pas été convaincus par Marine Le Pen (et là, c’est sans surprise) mais ce qui est surprenant, c’est que 55% des Français n’ont pas été convaincus non plus par Emmanuel Macron.

Dans ces conditions, la gouvernance d’Emmanuel Macron va donc être compliquée, en dépit d’un score qui sera sans doute confortable. Et même s’il obtient aux législatives une majorité (ce qui est probable pour les mêmes raisons que celles qui expliquent sa propre élection), la France reste globalement très stressée, très en colère et Macron à l’Elysée ne les rassurera pas, parce que beaucoup dans la population considèrent qu’il n’a pas dans la campagne été à la hauteur de la future fonction. Il a énormément profité (par défaut) du phénomène de rejet que Marine Le Pen a elle-même nourri par son manque d’expertise et sa violence.