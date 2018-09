Plan pauvreté : pourquoi le gouvernement est très loin de son ambition de créer l’état providence du 21ème siècle

Atlantico : Ce jeudi 13 septembre, Emmanuel Macron présentait son "'plan pauvreté", en annonçant plusieurs mesures reposant apparemment sur deux "jambes", insertion et accompagnement vers l'emploi, et aide à l'enfance défavorisée. Au regard des enjeux que connaît le pays sur cette question de la pauvreté, comme juger de l'efficacité des mesures proposées ?

Noam Leandri : Il est encore un peu tôt pour savoir quel sera exactement le plan complet, parce que nous n'avons pas encore vu de plan véritablement formalisé.

Le discours du président de la République égrène un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens.

Tout le monde s'est focalisé sur la question des petits déjeuners parce que cela est symbolique et que cela parle à tout le monde, mais je ne suis pas bien sûr que cela puisse résoudre la pauvreté en France. Les problèmes d'alimentation restent quand même globalement circonscrits, notamment quand on les compare à la situation de pauvreté monétaire, c’est-à-dire la capacité à des familles d'offrir un petit déjeuner à leurs enfants. Ce n'est pas l'enjeu principal. Le chiffre qui a été évoqué pour ce plan est de 8 milliards d'euros, soit 2 milliards par an d'ici la fin du quinquennat. C'est un chiffre à mettre en perspective avec la baisse des impôts pour les plus aisés, entre la suppression de l'impôt sur la fortune, ou le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital qui coûtent 5 milliards par an. Cela contrebalance un petit peu l'engagement du gouvernement sur la pauvreté.

Cette suite de mesures plus ou moins importantes s'inscrit dans la continuité du plan pauvreté quinquennal qui avait été mis en place sous la présidence de François Hollande. Il s'agissait alors d'une centaine de mesures qui étaient prévues par ce plan.

L'INSEE vient de livrer son édition consacrée à la pauvreté pour l'année 2016, et ce que l'on constate, c'est que 4 ans après la mise en place du plan pauvreté, malheureusement, celle-ci a stagné à 5 millions de pauvres. On voit donc bien que ce ne sont pas de petites mesures qui vont permettre de résoudre le problème et de diminuer drastiquement la pauvreté.

Evidemment, nous supportons ces mesures dans l'ensemble, elles vont toutes dans le bon sens. Mais la question est de savoir si celles-ci sont suffisantes. On peut s'interroger à ce stade. Mais surtout, il ne faudrait pas que les mesures positives d'un côté soient contrebalancées par des mesures négatives beaucoup plus fortes de l'autre. Je pense à la remise en cause d'un certain nombre de prestations sociales qui sont des amortisseurs, notamment les allocations logement dont le gel cette année va faire économiser 200 millions d'euros à l'État [sur une année]. Un chiffre à mettre en relation avec les 2 milliards annuels évoqués pour le plan pauvreté. Nous attendons de voir encore ce qu'il y aura dans la prochaine loi de finances qui sera présentée le mois prochain au Parlement pour [vraiment] voir s'il y a une réelle volonté politique d'agir sur la pauvreté.

Parce que notre système de protection sociale a permis d'éviter une forte hausse de la pauvreté lorsque l'activité économique baissait fortement. Nous parlons de 5 à 8 millions de personnes en situation de pauvreté, selon les définitions, ce qui reste quand même un niveau élevé.

Le problème du gouvernement vient du fameux "en même temps" qui consiste à vouloir réduire la pauvreté tout en réduisant la dépense publique, alors que l'on sait très bien que la majorité de ces dépenses servent à la redistribution par la protection sociale. Chaque fois que l'on veut les diminuer, cela peut causer une augmentation de la pauvreté monétaire et une dégradation de la situation des personnes fragiles. En voulant faire les deux en même temps, il se dégage une forme de paradoxe, avec des effets croisés que l'on ne mesure pas. L'exemple simple et récent est toute la fiscalité écologique qui peut être considérée comme une très bonne chose mais qui touche essentiellement les personnes les plus modestes, parce que ceux qui ont besoin de faire le plein le plus souvent, ce sont ceux qui habitent le plus loin des villes. Cela est la même chose concernant le tabac même si l'on peut dire que cela est un enjeu de santé publique. Certaines mesures qui peuvent aller dans le sens de l'intérêt général pénalisent les ménages modestes.