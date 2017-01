Piratage russe : de Washington ou Moscou, qui manipule qui ?

Washington vient de rendre publiques les sanctions officielles prises à l’égard de Moscou suite à l’action hostile prétendument menée par les services secrets russes lors de l’élection présidentielle remportée par Donald Trump. Pour faire simple, les "grandes oreilles" russes auraient intercepté des mails des candidats et de leurs conseillers, et ensuite diffusé par des voies détournées ceux du camp Clinton mettant la candidate démocrate en position difficile. Ce serait même ce qui aurait causé - du moins en partie - la victoire de son adversaire républicain.

Moscou garderait en sa possession des interceptions "gênantes" du camp républicain pour s’en servir si le besoin s’en faisait sentir : du chantage en quelque sorte !

En dehors du fait que ce qui a été révélé, en particulier par Julian Assange via Wikileaks, laisse dubitatif sur la probité réelle de Hillary Clinton et de certains de ses proches (mais le sujet n’est pas là), cette affaire doit être analysée avec attention en écartant toute passion partisane parce que tout semble avoir été parfaitement calculé.

Ainsi, trente-cinq ressortissants russes bénéficiant du statut diplomatique sont priés de quitter les États-Unis dans les 72 heures. En outre, deux représentations diplomatiques situées l’une à New York, l’autre dans le Maryland, perdent leur accréditation et sont donc interdites d’accès aux diplomates russes à partir de samedi midi. Le président Obama a bien précisé que d’autres mesures seraient prises dans le temps mais qu’elles relevaient du secret. Il s’agit donc vraisemblablement d’actions clandestines, peut-être des interceptions de responsables russes pour se livrer à une "réponse du berger à la bergère".

Sans s’alarmer exagérément, ces mesures étant relativement courantes dans le domaine diplomatique et de la guerre secrète, il est à souligner que Washington frappe fort par le nombre d’expulsions. Toutefois, il n’atteint pas le chiffre de quarante-sept qu’avait connu la France le 5 avril 1983 suite aux révélations de l’affaire Farewell qui avait détaillé les opérations d’espionnage soviétiques en Occident dans les domaines scientifique et technique. Selon les usages diplomatiques en vigueur, Moscou aurait pu expulser en rétorsion trente-cinq diplomates américains. Mais Poutine a opéré avec finesse en renonçant temporairement à cette mesure et en déclarant: "nous n'allons pas tomber au niveau d'une diplomatie irresponsable [...] Nous n'allons pas créer de problèmes aux diplomates américains [...] C'est dommage que l'administration du président Barack Obama finisse son travail de cette manière, mais je lui souhaite quand même une Bonne année, tout comme aux membres de sa famille". Il parie sur un changement d'attitude de la nouvelle administration en laissant habilement la porte ouverte...

A l’évidence, les mesures prises par les Américains ont essentiellement un but interne. Le président Barack Obama ne se "venge" pas de la victoire de Donald Trump (c’est un professionnel de la politique qui n’agit pas sous le coup de l’émotion); en fait, il prépare l’avenir.