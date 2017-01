Pippo Delbono-Vangelo : Une fresque lyrique incroyablement riche

THEATRE

Pippo Delbono-Vangelo

Texte et mise en scène: Pippo Delbono

Avec Pippo Delbono , Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Bobò, Margherita Clemente, Ilaria Distante, Simone Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo, Grazia Spinella, Nina Violić, Safi Zakria, Mirta Zečević

INFORMATIONS

Théâtre du Rond-Point

2 bis, av. Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS

ATTENTION: dernière, le 21 janvier

www.theatredurondpoint.fr

L’AUTEUR

Pippo Delbono est un comédien et metteur en scène italien, né en 1959.

Passionné par la relation entre la danse et le théâtre, il fonde sa compagnie en 1980 avec des comédiens et des danseurs. Puis en 1996, il rencontre Bobo, sourd - muet, interné dans l’hôpital psychiatrique d’Aversa depuis 1945. Cette rencontre marque un tournant dans son travail. Désormais, il choisit d’ouvrir sa compagnie à des personnes venant d’un autre monde que celui de la scène.

Il a reçu de nombreux prix : en 1998, il obtient le prix de la Critique avec son spectacle Guerra ; en 2003 et 2005, le prix Olimpici pour ses spectacles Gente di Plastica et Urlo. En 2009, il reçoit le prix européen des nouvelles réalités théâtrales pour l’ensemble de ses créations.

Il est également acteur pour le cinéma où il a été notamment dirigé par Peter Greenaway, Yolande Moreau, ou Valéria Bruni Tedeschi.

THEME

Avant de s’éteindre, la mère de Pippo Delbono avait un ultime souhait. Celui que son fils conçoive un spectacle d’amour, sur les Evangiles. Pippo prend la tâche à cœur : il voyage à travers le monde, s’inspire, filme, photographie, passe du temps dans les églises et les livres. Il part d’images qui ont marqué sa vie, de son expérience, et de ses rencontres. A sa volonté de nous raconter sa propre relation à Dieu, s’ajoute pour lui la nécessité de protester contre la violence faite au nom de la religion.

POINTS FORTS

Vangelo est une fresque lyrique incroyablement riche. Le spectateur est pris dans un tourbillon d’images fortes, de musique, de paroles et de danse. Pippo s’adresse à nous directement. Il crie. Comme si parler normalement ne suffisait pas à nous faire entendre toute l’émotion qui le traverse. Il nous donne matière à réfléchir. Puis au bout de deux heures, le spectacle s’arrête. On est alors bouleversé par une forte émotion, comme si le tourbillon du spectacle ne lui avait pas laissé place avant.

Pippo a cette qualité humaine d’aller vers ceux qui sont moins regardés, ceux qui sont souvent mis à l'écart à cause d'un handicap. Et il leur a ouvert ses portes. En faisant cela, il amène la vie sur le plateau. Bobo, Gianluca et Nelson sont là. C’est touchant et troublant. Troublant car on se rend compte que c’est rare de voir de la diversité sur une scène de théâtre. Et pourtant, quelle richesse...