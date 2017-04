Pierre, 18 ans 1/2, aventurier de la "vraie gauche" perdue

Le journal intime de Pierre, 18 ans 1/2. Fragments retrouvés dans le métro, station Louise-Michel. Il peut venir le récupérer à la rédaction aux heures de bureau accompagné de ses parents.

5 février 2017

Cher journal, je vais voter pour la première fois, et je suis très excité par cette possibilité de contribuer au choix d’un président. Je pense que la démocratie est importante, puisque tant de gens se sont battus pour l’obtenir à travers le monde et que c’est le seul moyen d’être gouverné par des personnalités reflétant l’opinion de la majorité d’un pays.

Je pense d’ailleurs voter pour Emmanuel Macron. Je l’ai entendu l’autre jour à la télévision, il dit pas mal de choses intéressantes même s’il n’est pas exactement « de gauche » alors que c’est plutôt ma sensibilité. Disons que c’est une forme de gauche, mais moderne, quoi !

Il croit qu’il faut relancer l’économie et aider les entreprises pour faire baisser le chômage comme dans les autres pays où il y a du boulot pour tout le monde, mais préserver les systèmes de solidarité et la sécu en même temps. Il croit à l’Europe aussi. Ça me paraît un bon compromis. Et en plus, il est jeune, n’a pas appartenu trop longtemps aux appareils politiques comme tous ces types que je voyais déjà à la télé quand j’étais petit. Je vais encore réfléchir un peu mais bon, a priori, mon choix est fait.

12 février 2017

Cher journal, je voulais voter pour Macron comme je te l’avais écrit, mais après réflexion et en lisant des trucs un peu partout sur Internet, je me dis qu’il y a tout de même un problème avec lui. Je vois qu’il a travaillé dans une banque d’affaires, qu’il a gagné beaucoup d’argent et qu’il est entouré de pas mal de gens de droite aussi. Ca me gêne un peu en fait. Je me dis que c’est tout de même mieux de voter à gauche pour de bon et je suis plutôt attiré par Benoît Hamon désormais.

Le parti socialiste, après tout, c’est une vraie organisation de gauche sérieuse, la seule à avoir déjà gouverné ce qui la rend plus crédible. C’est le parti de François Mitterrand ! C’est pas des amateurs. On ne sait même pas comment Macron réussirait à former un gouvernement avec son goût pour l’entre deux ! Et j’aime bien les idées qu’ils défendent au PS, comme le revenu universel et la légalisation du cannabis (j’en fume un peu !). Non vraiment, je pense que c’est Hamon, le bon choix !

7 mars 2017

Cher journal, je suis en train de changer un petit peu d’avis. Hamon, c’est pas mal, il y a de bonnes idées, c’est vrai, mais je me dis aussi que ça n’est pas « la vraie gauche » d’une certaine manière. Il ne remet pas suffisamment l’ordre établi en cause et n’ose pas se confronter carrément avec les Allemands qui nous imposent plein de trucs sur les déficits. Il dit même que le revenu universel, finalement, ça ne sera pas pour tout le monde et même pas pour tout de suite !

Mais je suis allé à un meeting de Mélenchon avec les copains et c’était super enthousiasmant. Enfin, pas vraiment un meeting parce qu’il n’était pas là en personne et qu’il avait envoyé son hologramme ! Mais c’est parce qu’il s’intéresse aux nouvelles technologies je pense.