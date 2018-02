"La petite famille" : Lecture facile, mais personnages bien légers et atmosphère très sombre

LIVRE

LA PETITE FAMILLE

de Sophie Avon

Ed. Mercure de France

168 pages

RECOMMANDATION : BON

THEME

A Amsterdam, un très jeune couple emménage pour attendre la naissance de son enfant. A l’arrivée de Sacha, Ron se sent tout de suite père. C’est beaucoup plus compliqué pour Camille, qui, pourtant, souhaitait par-dessus tout fonder une famille.

Nina, une amie d’enfance de la jeune femme, venue pour un court séjour qui se prolonge, va endosser le rôle de Camille. Tout le monde semble y trouver son compte, même si cet équilibre est fragile. Et puis Nina s’en va, décidée à reprendre sa vie en main. Camille va alors à osciller à nouveau, entre joie et abattement. Le couple qu’elle forme avec Ron se désintègre un peu plus chaque jour, jusqu’à la rupture. L’été arrivant, Camille se retrouve seule avec Sacha. Elle va alors perdre pied et la chute sera terrible.

POINTS FORTS

- Des phrases au présent, courtes, simples, qui permettent au lecteur d’entrer tout de suite dans l’histoire.

- Les sentiments et états d’âmes des trois protagonistes sont très bien décrits. Camille est une jeune fille forte, énergique, qui assume ses choix. Mais sous cette apparence, se cache une fragilité qui lui vient de son enfance. Ron, encore très adolescent dans la manière de se comporter, fait montre d’une certaine maturité pour faire vivre cette « petite famille ».

- On pressent assez vite un danger dans cette histoire à trois. Une tension trouble monte peu à peu, jusqu’au choc final.

- Un regard intéressant sur les relations amoureuses, affectives, amicales de notre société.

POINTS FAIBLES

- Quelle sombre et pesante atmosphère!

- Les trois personnages manquent quand même un peu trop de maturité affective pour qu'on se laisse emporter par eux, même si le livre est bon et d'une lecture facile. Je ne suis pas certaine que je l'offrirais...

EN DEUX MOTS

Un roman qui interroge sur la construction du couple, mais aussi sur l’influence de la relation mère-fille tout au long de la vie.

UN EXTRAIT

« Elle va avoir 25 ans et elle sait déjà qu’elle ne tiendra aucune de ses promesses »

L’AUTEUR

Sophie Avon est journaliste et a publié une douzaine d’ouvrages dont "Les Amoureux", "Dire Adieu" et "Le vent se lève".

Elle est aussi critique de cinéma depuis 1988. Elle participe au Masque et la Plume depuis 2005.

Pour commander LA PETITE FAMILLE de Sophie Avon