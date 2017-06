Permettre aux citoyens de poser leurs questions à l’Assemblée nationale : l’idée choc qui pourrait renouveler la pratique parlementaire

Atlantico : Dans une lettre adressée au/à la futur(e) président(e) de l'Assemblée nationale, Make.org propose de mettre au cœur du parlementaire la question citoyenne. Quel était le but de cette lettre?

Axel Dauchez : Le but de cette lettre est de proposer au nouveau président de l'Assemblée nationale de mettre en place un renouvellement facile du fonctionnement de 'l'Assemblée et qui permettrait une irruption démocratique, une irruption citoyenne dans son fonctionnement. On a une chambre qui complètement nouvelle. On est dans une situation où on a une crise de confiance entre les institutions et les citoyens. C'est une chance inouïe et historique pour l'Assemblée nationale de reprendre son rôle et sa place de maison des citoyens où les idées émergent, et où les députés s'en font les porte-voix sur l'exécutif.

Quels sont les changements que vous aimeriez voir au sein de l'Assemblée nationale?