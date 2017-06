"Mon père sur mes épaules" : quel fils idéal ! Immérité ?

La mise au ban du Qatar décrétée par l’Arabie saoudite et ses alliés (Bahreïn, Égypte, le gouvernement dissident libyen de Tobrouk, Maldives, Émirats Arabes Unis et Yémen) au prétexte que ce petit émirat soutient le terrorisme international pourrait être risible si la situation internationale n’était pas aussi grave. C’est un peu « l’hôpital qui se fout de la charité ».

La France n’a cessé de prendre du retard et la plupart de nos partenaires sont déjà passés à une étape supérieure dans la course au progrès facilitée par internet, la digitalisation et les nouvelles technologies. Il nous faut donc non seulement rejoindre les autres, mais tenter de reprendre la marche en tête en redonnant de la puissance à la France.