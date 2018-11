Ces hommes de plus en plus nombreux qui se font "gonfler" le pénis malgré les dangers encourus

Petite histoire, probablement apocryphe et romancée. Michel Rocard (27 août 1992, Ouest-France) : « Maastricht constitue les trois clefs de l’avenir : la monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité ; la politique étrangère commune, ce sera moins d’impuissance et plus de sécurité ; et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie »...