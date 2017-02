Penelopegate : Fillon résiste, les sarkozystes ouvrent clairement les hostilités

Dans les Ardennes, le candidat a clamé son intention de « tenir ferme » et il a tenté de montrer que « c’est la droite qu’on attaque à travers lui »... Les salles sont pleines mais le candidat se fait aussi insulter. Son déplacement a aussi été émaillé d’incidents. Si la majorité des élus L.R. demeure dans l’expectative, des voix s’élèvent pour réclamer la réunion des instances dirigeantes du Parti afin de décider de la suite à donner à la campagne présidentielle. Et ces voix émanent toutes du camp sarkozyste.

L’expectative est générale, et pour l’heure, seuls des fidèles de l’ancien président de la République montent au front pour réclamer le retrait de l’ancien Premier Ministre de la course présidentielle. Une hypothèse que François Fillon soutenu par ses fidèles, rejette totalement. Le candidat qui a reçu le message de ceux qui lui ont « très fortement » conseillé de faire plus de terrain, d’aller davantage à la rencontre des Français, a aussi modifié son discours ,expliquant qu’il « comprend le trouble » des électeurs, avant d’ajouter : « Ce n’est pas la justice que l’on cherche mais à me casser. Et au-delà de ma seule personne, à casser la droite, à lui voler son vote… Quitte à casser l’alternance, quitte à casser la volonté de redresser notre pays, quitte à malmener la démocratie…» Des propos qui parlent à un électorat assoiffé d’alternance politique mais qui ne font pas taire ceux qui estiment qu’il est temps de changer de braquet… et de candidat.

L’offensive était programmée depuis le début de la semaine ; elle a démarré timidement lors de la réunion des parlementaires autour de François Fillon, mercredi matin. C’est le député du Rhône Georges Fennec qui est monté au créneau ce jour-là en répliquant à François Fillon qui demandait quinze jours de répit, le temps que la justice prenne une décision que « quinze jours, dans une campagne électorale, c’est une éternité ». Isolé pendant la réunion, Georges Fennec est allé plus loin en déclarant un peu plus tard que le résultat de la primaire était «caduc », au vu des évènement… et il demande la convocation en urgence d’un Conseil National de les Républicains pour désigner un autre candidat. De son côté, le député juppéiste Philippe Gosselin lui embrayait le pas à l’Assemblée en lançant, lui, un appel à Alain Juppé, lui demandant de « réfléchir ». Son appel étant dans un premier temps resté lettre morte, (la direction du parti l’aurait menacé de lui retirer son investiture), Georges Fenech a écrit aux parlementaires pour qu’ils signent un appel à la « convocation d’un Conseil national extraordinaire des Républicains pour que notre famille politique reprenne son destin en mains à l’approche des grandes échéances nationales ».