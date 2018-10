"Le pays se tiendrait autrement s'il ne se plaignait pas" : pourquoi Emmanuel Macron ne comprend pas le moment historique vécu par la France (et les autres démocraties occidentales)

Atlantico : Derrière cette nouvelle "petite phrase", comment évaluer le niveau de conscience d'Emmanuel Macron face au moment historique que traversent actuellement les démocraties occidentales ?

Nicolas Goetzmann : Les propos tenus ici par le chef de l'État ne sont que l'énième exemple d'une vision déjà connue; les Français seraient les artisans de leur propre malheur, ils ne traversent pas la rue pour trouver du travail, la France n'est pas réformable, et Emmanuel Macron ne "cédera rien aux fainéants". Il n'y a donc pas de surprise, ce "diagnostic" est clair dans l'esprit du président. Il perçoit bien la plainte de la population, mais considère que la situation économique et sociale ne la justifie pas. Injustifiée, la plainte devient alors une cause de l'incapacité du pays à se réformer.

Évidemment, lorsque l'on retrouve les mêmes symptômes de mécontentement dans les autres sociétés occidentales, on se demande comment on peut en arriver à une telle analyse. Il y a, comme souvent, une erreur qui consiste à confondre cause et symptôme, et Emmanuel Macron persévère dans cette erreur en voyant dans le mécontentement une cause de nos problèmes.

La précarisation de la majorité des populations occidentales au cours des dernières années, aussi bien suite à la crise qu'au travers des excès de la mondialisation, l’ère de la désindustrialisation, a produit ses résultats les plus évidents là où le processus a été le plus violent. C’est-à-dire dans le monde anglo-saxon. En conséquence, les Etats-Unis et le Royaume Uni ont choisi Donald Trump et le Brexit sur ce fond de désindustrialisation, de précarisation économique, et d'anxiété culturelle. La réalité tangible de cette tendance se perçoit assez nettement au travers du travail réalisé par l’économiste Branko Milanovic et son graphique de l’éléphant, qui montre comment les classes moyennes et populaires occidentales ont été les grandes perdantes de la mondialisation au cours de ces 30 dernières années. C’est un défi historique qui menace la stabilité de nos démocraties et qu’Emmanuel Macron semble nier au travers de ces discours.

Ainsi, au lieu de s'attaquer de front aux causes du problème en proposant une nouvelle forme de capitalisme dont l'objectif serait de permettre l'intégration économique de l'ensemble de la population, il ne fait qu'accentuer la précarisation en dirigeant toujours plus clairement notre économie vers un modèle qui est à l'origine de cette précarisation et de ces résultats électoraux.

Si l’on voit Reagan et Thatcher comme des modèles d’une libéralisation réussie, on oublie de voir que la poursuite du processus qu’ils ont initié est à la source du bouleversement politique de ce monde anglo-saxon. Ce que fait Emmanuel Macron, c’est de tenter au forceps une libéralisation de la France dans ce même esprit sans voir que l’enjeu actuel, pour les Etats-Unis ou le Royaume Uni est d’en trouver un remède efficace.

En réalité, Emmanuel Macron a une grosse décennie de retard du point de vue des idées, il reste collé au diagnostic du rapport Attali dont il fut le rapporteur adjoint, mais qui a été publié au début de l'année 2007. Entre temps, ce sont 10 années qui sont passées, avec la survenance de la plus grande crise économique mondiale depuis 1929. "Quand les faits changent, je change d'avis" devrait être une possibilité.

La comparaison avec le Royaume Uni et les Etats-Unis est véritablement essentielle car ces pays ont toujours été les précurseurs des orientations politico-économiques des démocraties occidentales. Or, dans ces deux pays, ce sont les partis de gouvernement eux-mêmes qui ont été à l'origine du bouleversement politique que l’on connaît. Il ne s'agit pas de faire de l'élection de Donald Trump un modèle, pas plus que le vote en faveur du Brexit n’en est un, mais ces votes ont été le résultat d'un choix entre continuer comme avant -ce qui est le choix d'Emmanuel Macron - et changer.

Et dans les deux cas, comme on a pu le voir dans le discours de Theresa May lors du Congrès des Tories de ce 3 octobre, l'enjeu a été de réintégrer les classes populaires dans un projet économique et politique commun à toutes les catégories, et non au profit de quelques-uns, c’est à dire les premiers de cordée. Cela est également un objectif affiché par Donald Trump.

En attaquant les "fainéants", "ceux qui se plaignent, "ceux qui ne traversent pas la rue", Emmanuel Macron montre qu'il passe complètement au travers de cet enjeu historique de nos démocraties occidentales. Au lieu de faire le nécessaire qui permettrait d’éviter à la France un résultat électoral équivalent au trumpisme ou au Brexit, Emmanuel Macron le favorise à grande vitesse. C'est le paradoxe d'un président perçu comme moderne et réformateur qui montre le visage d'une vision totalement dépassée par les événements, et qui passe complètement à côté de cette période charnière du capitalisme. Parce que l’enjeu profond de ce que nous traversons n’est rien d’autre que la possibilité de concilier démocratie et capitalisme. La démocratie ne peut perdurer que si la capitalisme profite au plus grand nombre, sinon le peuples s’en débarrasseront.