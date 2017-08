Le pays qui a le plus bas trouve le chômage de la zone euro est… La République tchèque. Et voilà pourquoi

Atlantico : Selon les dernières données publiées par Eurostat, la République Tchèque affiche un taux de chômage de 2.9% pour le mois de juin 2017, ce qui peut être comparé à un taux de 3.8% en Allemagne, ou à un taux moyen, au sein de l'Union européenne, de 7.7%. Comment la république tchèque est elle parvenue à un tel résultat ?​ Prague est elle devenue l'usine de l'Europe ?

Rémi Bourgeot : La république tchèque est surtout devenue l’usine de l’Allemagne, qui s’est lancée depuis environ vingt ans dans une politique générale d’intégration manufacturière avec ses voisins de l’Est pour abaisser ses coûts, tout en abaissant les coûts salariaux allemands. Il faut noter que les salaires tchèques, bien que très inférieurs à ceux d’Europe de l’ouest ne sont pas les plus bas ni parmi les émergents bien sûr ni parmi les pays d’Europe centrale. En plus d’une taxation très favorable à la création d’emplois manufacturiers, le pays jouit d’une productivité relativement élevée par rapport à ses concurrents directs parmi les pays émergents.

En gros, la productivité tchèque est d’un peu plus de la moitié de la productivité allemande, alors que les coûts salariaux y sont plus de trois fois plus bas. De plus, derrière ces moyennes statistiques se cachent des réalités économiques très diverses. Dans les secteurs qui reçoivent des capitaux et du savoir-faire étranger, dans le cadre de chaînes productives multinationales, la productivité peut, à la hausse, se déconnecter largement de la moyenne nationale, quand les salaires, bien que plus hauts que dans les secteurs moins productifs, s’émancipent moins des standards locaux.

Dans la quasi-science de la localisation (…et délocalisation) des chaînes productives, la République tchèque arrive à tirer son épingle du jeu du fait du rapport entre productivité et salaires, mais sa relative solidité industrielle s’ancre dans une histoire économique plus profonde. Déjà à l’époque communiste, la Tchécoslovaquie disposait d’une industrie plus avancée que le reste du bloc ; ce qui continue à imprégner la conscience nationale. Un ami d’origine tchèque m’a raconté, à ce sujet, que les séries policières de l’époque évoquaient souvent des histoires d’espionnage mettant en péril la suprématie technologique de la Tchécoslovaquie !

​Quelles sont les limites d'un tel modèle ? Le faible chômage actuel, pouvant entraîner une hausse des salaires, et une perte de "compétitivité", ne tend il pas faire peser un risque important sur le pays ? La robotisation et l'automatisation peuvent elles être des menaces sérieuses pour le pays ?

C’est effectivement le problème d’un grand nombre de pays émergents. La mondialisation productive a produit cet effet pervers de spécialisation dans le bas ou moyen de gamme pour les entreprises nationales et des segments de chaîne de production demandant des compétences limitées. Sauf très grande détermination, les pays émergents se trouvent bloqués dans ce qu’on appelle communément la « middle income trap », un niveau de développement intermédiaire. La république tchèque apparait comme première de la classe au tableau des pays positionnés sur un créneau intermédiaire dans les chaînes de production. En termes de développement industriel, les pays émergents qui reçoivent des investissements directs dans le cadre des délocalisations ou de l’intégration des chaînes de production peuvent atteindre des niveaux de productivité très élevés dans les usines concernées. Mais l’expérience des dernières décennies montrent que cela ne diffuse pas nécessairement dans l’ensemble des secteurs ni même nécessairement au sein du secteur.