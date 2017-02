Pays-Bas : l'Europe face à la possibilité de victoire de Geert Wilders sur sa promesse de désislamiser le pays

Le 15 mars prochain, les électeurs néerlandais se déplaceront pour désigner leur prochain gouvernement. Favori des sondages, Geert Wilders fait la promesse de "désislamiser" les Pays Bas". Quelles sont les particularités du parti de Geert Wilders et les raisons de son succès auprès des électeurs ? quelles sont ses différences idéologiques avec le Front National ?

Christophe de Voogd : Le parti de Wilders , le PVV, a des points communs avec le Front National, version Marine Le Pen: durcissement de toutes les politiques régaliennes (immigration, justice, police, armée etc.) et mesures sociales de type Etat-providence. Mais dans le premier domaine, Wilders va beaucoup plus loin que Marine Le Pen : arrêt total de l'asile, arrêt total de l'immigration musulmane, fermeture des mosquées et interdiction du Coran! Il veut en effet "désislamiser " les Pays-Bas alors que le Front National ne condamne que l'islamisme.

Inversement dans le domaine social, il est bien plus modéré que le FN : retour à la retraite ... à 65 ans, amélioration du système de santé (sujet central aux Pays-Bas) mais pour un coût budgétaire présenté comme nul, compte tenu des économies proposées par ailleurs. Sur un point essentiel, Wilders a devancé Marine Le Pen,avec sa volonté de quitter l'Europe et l'euro dès les élections de 2012.

Wilders surfe en fait sur la grande vague amorcée aux Pays-Bas avec le discours de Pim Fortuyn, l'assassinat de celui-ci en 2002 (par un écologiste illuminé) et de Theo Van Gogh en 2004 ( par un islamiste né aux Pays-Bas). Depuis l'an 2000, il y a clairement un sentiment anti-musulman (et pas seulement anti-islamiste) qui se répand et s'exprime bien plus fort qu'en France. Par ailleurs la politique d'immigration et d'intégration a été à maintes reprises durcie depuis 15 ans et le consensus est large sur ces restrictions, y compris à gauche. Le SP, parti populiste de gauche, assez proche de Mélenchon rejoint le PVV sur plusieurs points (tout comme en France, le Front de gauche par rapport au Front National) en matière de politique sociale et d'hostilité à l'Europe ( notamment à l'euro et aux travailleurs détachés).

Ce lundi 13 février, le professeur (néerlandais) Ruud Koopmanns mettait en garde l'Union européenne, en indiquant que 50 millions de musulmans à travers le monde étaient prêts à accepter la violence pour défendre leur religion. Quelle est la spécificité du discours politique relatif à l'Islam aux Pays bas ? Quelle est son importance au sein de l'élection, et quelle place tient il dans la société néerlandaise ?

En fait, il s'agit d'une affaire qui remonte à début janvier avec un article de Koopmans dans l'Algemeen Dagblad qui a provoqué une polémique aux Pays-Bas; mais justement on mesure la différence avec le cas français: imagine-t-on un sociologue oser dire cela en France? Et, plus encore, les "Factcheckers" du NRC, l'équivalent néerlandais des "Décodeurs" du Monde lui donner raison?