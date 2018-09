Pauvrophobie ou libéralophobie : cette voie alternative qui permettrait à la France de lutter contre la pauvreté en échappant à ses débats stériles

Atlantico : Alors qu'Emmanuel Macron présentera son plan pauvreté ce jeudi 13 septembre, Benoît Hamon a pu dénoncer un "gouvernement pauvrophobe" marquant ainsi la différence d'approche entre les deux personnalités. Derrière cette opposition entre ces deux candidats, pouvant symboliser "la mondialisation et l'ouverture" pour Emmanuel Macron et "la fin du mythe de la croissance" ou le revenu universel pour Benoît Hamon, pourrait-on imaginer une 3e voie intermédiaire ?

Nicolas Goetzmann : Il existe en effet un écart suffisamment large entre ces deux visions économiques pour y voir la possibilité de faire émerger une vision alternative. La difficulté qui émane d'une telle opposition est qu'elle semble se résumer entre pro et anti, ce qui a tendance à obstruer la possibilité d'un débat sur ces questions. Cependant, concernant les enjeux qui préoccupent les sociétés occidentales, le constat peut être partagé par tous et repose sur deux faits principaux : le ralentissement de la croissance et la progression des inégalités.

Une vision alternative à Emmanuel Macron et Benoît Hamon serait de cesser de raisonner en termes de compétitivité tout en continuant d'épouser la mondialisation. Cette préoccupation constante de la compétitivité a conduit nos dirigeants politiques à mener une concurrence à leurs partenaires économiques essentiellement sur le terrain des coûts, ce qui a produit au fil des années une dégradation de la protection sociale dans un contexte de chômage élevé, et donc une pression à la baisse sur les salaires. Il est possible de considérer que la progression des inégalités découle largement de ce phénomène qui a été érigé en termes de mentalité. Dans une économie qui tourne au ralenti, les entreprises se trouvent confrontées à de faibles débouchés pour leurs ventes, et vont devoir trouver une alternative pour soigner leurs marges. Cette alternative a été celle de la "compétitivité" ou l'essentiel des ressources sont utilisées pour pouvoir produire moins cher que la concurrence, délocalisation, utilisation de contrats de travail précaire, externalisation des taches, emploi d'indépendants etc…etc..

Le contrepied de cette approche serait de faire comprendre aux États que le meilleur moyen d'échapper à cette spirale négative n'est pas de se concentrer sur sa compétitivité mais sur la force de son marché intérieur. L'Europe, par exemple, a un marché intérieur dont le potentiel est inexploité pour le moment, la croissance est inférieure au potentiel du continent. C'est le cas de la consommation chinoise également, qui pourrait être plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Chine et Europe ont tous deux choisi une voie d'un marché intérieur faible. Pour comprendre cette logique, il faut remonter quelques années en arrière, lorsque la Chine et d'autres pays émergents étaient perçus comme une promesse de l'ouverture de nouveaux marchés. À ce moment-là, les pays développés se sont lancés dans une concurrence, non pas avec les émergents, mais entre eux pour capter ces marchés. Cette concurrence s'est principalement construite au travers d'une une guerre par les coûts, celle de la compétitivité. Le jeu était alors de faire pression sur les salaires à la baisse, ce qui peut être obtenu en tolérant un niveau de chômage plus élevé, et en détricotant progressivement les avantages que détenaient les salariés. L'ironie de l'histoire est que des pays comme la Chine n'ont pas eu une stratégie très différente, les débouchés n'ont pas toujours eu des résultats conformes aux espoirs que les occidentaux nourrissaient.