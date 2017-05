Passation de pouvoir : Emmanuel Macron ou le retour affiché de l'autorité

De l’empyrée, Jupiter a su retenir ce matin les cataractes qui s’étaient répandues sur le malheureux François Hollande qui, voici cinq ans, remontait en voiture découverte les Champs-Elysées pour honorer le Soldat inconnu qui sommeille sous l’Arc de Triomphe.

Tandis que sur la glèbe, de gauche comme de droite, les Français retenaient leur souffle pour mieux déchiffrer les premiers pas accomplis par un successeur fringant, qui, aux yeux de beaucoup, risquait d’apparaître inexpérimenté, et peut-être même maladroit, engoncé dans un costume présidentiel, taillé peut-être trop grand pour lui.

L’investiture de ce dimanche (du latin médiéval investio signifiant étymologiquement couvrir d’un vêtement) a été sans conteste réussie. Cultivé et policé, le nouveau président a su utiliser les principaux ressorts que les convenances protocolaires ont fixé depuis des centaines de lustres pour rendre plus symbolique l’instant solennel de la dévolution du pouvoir. Cette sage prudence observée par Emmanuel Macron est d’autant plus notable que la tradition républicaine de la Ve République ne fixe aucune règle précise en la matière, offrant ainsi en ce domaine à chaque titulaire de la charge suprême une liberté presque entière.

A la suite des deux derniers quinquennats, plusieurs écueils devaient être évités.

La cérémonie devait tout d’abord dessiner sans ambiguïté la stature du personnage public investi de la fonction présidentielle, silhouette qui s’était fortement altérée en dix ans. Il convenait, en effet, d’éviter toute confusion avec la sphère privée du personnage même si des contacts furtifs pouvaient être tolérés, voire même attendus. Brigitte Macron a su demeurer un spectateur secondaire de cette liturgie civique, se cantonnant dans son rôle d’épouse du chef de l’Etat. Elégante, elle a joué son rôle dans une parfaite discrétion et sobriété qui tranchèrent avec l’attitude observée par une Valérie Trierweiler omniprésente qui tint, par exemple, à saluer aux côtés de son compagnon, les représentants des corps constitués et la foule des personnalités conviées.