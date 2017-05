Pascal Picq : "Le vrai risque n'est pas celui de la robotisation mais celui de la paresse intellectuelle et physique au fur et à mesure des progrès de l'intelligence artificielle"

Dans votre livre, vous faites le parallèle entre certains singes et les hommes politiques français. Est-ce que certaines réponses à nos problèmes sociétaux actuels pourraient se trouver dans l'étude des singes à défaut de celle des politiques ?

Il ne s'agit pas d'anthropomorphisme dans mon livre. Je pars de l'animal pour aller vers le candidat à travers des rapports analogiques J'ai extrait différents grands sujets de société (immigration, rapport de genres…) et pour chaque thème j'ai pris un singe qui est confronté aux mêmes problématiques dans le but de montrer que l'Homme n'est pas la seule espèce confrontée à ces questions. Il n'y a pas que l'Homme qui est confronté à tous ces problèmes, l'étude des singes a pu apporter des réponses, notamment sur les nominations de genre.

Mais également sur des questions de fidélité, droiture, d'éducation…

Les bonobos sont une espèce particulière au vu de leur proximité avec l'humain. Lorsqu'on les observe, on remarque la genèse de la politique et on se rend compte que la politique a des millions d'années, a énormément évolué et continuera à le faire. Pour preuve, quand le mur de Berlin est tombé, Francis Fukuyama écrivait la "Fin de l'Histoire" avec comme finalité la démocratie libérale. On voit bien aujourd'hui que la politique a donné tort à Fukuyama en continuant à évoluer, notamment vers les réflexions qu'induisent les nouvelles technologies. Aujourd'hui, si nous ne sommes même pas capables de comprendre les grands singes, comment allons-nous être capables de vivre avec l'intelligence artificielle.

Comment jugez-vous les réponses données par les candidats à la présidentielle sur ces thématiques d'ubérisation de la société ou de développement de développement de l'intelligence artificielle?

Pascal Picq : Il n'y en a eu aucune à part Benoît Hamon qui a touché à la question du salaire universel. Mais ces questions ne sont pas récentes, elles commencent avec Utopie de Thomas More, à chaque fois qu'il y a un changement de société, la question du transhumanisme et de l'allocation universelle reviennent. A chaque fois.

Mais toutes les nouvelles formes de travail, de redistribution des richesses … Tout cela n'a pas été abordé en profondeur et les candidats se sont contentés de réponses pour l'immédiat. Du côté de la gauche de la gauche on veut "fonctionnariser" et à la droite de la droite, pour Fillon, on veut supprimer des postes de fonctionnaires. Cela ne fait rien avancer. Cela n'a aucun sens, ni d'un côté ni de l'autre. En ethnologie on peut faire le parallèle avec le travail de Nicolas Tinbergen avec les causes immédiates. On a des taux de chômage qui sont indéniablement haut, des problèmes dans le financement de la sécu… Sans être caricatural, les hommes politiques apportent des réponses dignes de la deuxième révolution industrielle alors que l'on est déjà dans la troisième voire dans la quatrième révolution industrielle.

On sait que le monde du travail va être bousculé c'est déjà le cas d'ailleurs par les nouvelles technologies. Nous n'avions jamais autant travaillé mais la partie rémunérée de notre travail est de moins en moins importante. La question que porte notamment l'intelligence artificielle n'est pas celle du travail mais du travail salarié. Comment va-t-il se maintenir, quelle sécurité de l'emploi et quelle rémunération ?

Pendant les trente glorieuses le choix a été fait de ne rémunérer que les métiers de production et ceux qui y sont associés. Ne peut-on pas envisager une nouvelle forme de société avec différentes formes de redistribution des richesses, surtout avec les robots qui arrivent. Et ces questions n'ont pas du tout été abordées pendant la présidentielle.