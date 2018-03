Il n’y a pas que le sucre... Ces aliments acides qui favorisent la multiplication des caries

Atlantico : Publiée dans Nature, et plus précisément le British Dental Journal, une étude pointe du doigt la consommation de produits non-sucrés comme les sachets de thé aux fruits, mais aussi les cornichons ou les chips au vinaigre comme très nocifs pour l'hygiène dentaire. Pourquoi ces produits sont-ils dangereux pour nos dents ?

Stéphane Gayet : Les "petits os de la bouche" – expression en réalité impropre - constituent un organe vital et même tout à fait primordial. Les personnes sages en ont en principe 32. L'esthétique du sourire, mais aussi la forme du visage, l'haleine et bien sûr la faculté de découper et de mastiquer la nourriture, sont conditionnées par l'état de notre denture. Les progrès de l'orthodontie permettent aujourd'hui à beaucoup de personnes - jeunes ou moins jeunes - d'obtenir une dentition régulière et fonctionnelle.

Les dents ont un fort impact sur le psychisme : « Je perds mes dents, je meurs au détail » a écrit François Marie Arouet, dit Voltaire. De fait, chez certaines personnes, des extractions dentaires multiples entraînent un état dépressif réactionnel. On le voit, notre capital dentaire est d'une grande importance.

Alors, comment prendre soin de notre denture et la conserver en bon état esthétique et fonctionnel ? Nos dents sont assurément faites pour servir, mais il importe de les respecter. La coque d'une noisette, un caillou oublié parmi des lentilles, un coup de poing, un accident domestique, de transport ou de sport, sont des circonstances susceptibles de provoquer la fracture d'une ou de plusieurs dents, et cela d’autant plus facilement qu’elles sont éventuellement déjà fragilisées.

La dent n’est pas constituée d’os, mais de dentine ou ivoire. C’est un tissu blanc et très dur, que la pulpe dentaire qu’il abrite nourrit et innerve. La partie visible de la dent ou couronne est recouverte d’émail, structure blanchâtre, brillante, insensible et particulièrement résistante, qui la protège ; sa partie cachée ou racine est recouverte par le cément et solidement implantée dans l’os alvéolaire de la mâchoire ; entre la couronne et la racine, se trouve le collet de la dent, zone vulnérable.

L’une des maladies les plus fréquentes de la dent est la carie, mot qui signifie « pourriture ». C’est une dégradation localisée et lente de la dent – très souvent au niveau de l’émail, donc de la couronne dentaire – qui se manifeste par un petit ramollissement bien limité, puis par la formation d’un petit trou qui a tendance à s’étendre et progresser en profondeur si rien ne s’y oppose.

Pourquoi et comment se constitue une carie dentaire ? Le processus cariogène – l’attaque de la dent, en général l’émail – est à la fois multifactoriel et complexe. Multifactoriel, car il dépend des bactéries présentes dans la bouche, de la salive, de la nature des aliments introduits et mastiqués, ainsi que de l’entretien des dents et des gencives. Complexe, car il fait intervenir : la plaque dentaire – couche visqueuse qui se forme en permanence et recouvre dents et collets ; la transformation de la nourriture par les bactéries buccales ; le pH initial (potentiel d’hydrogène, c’est-à-dire l’acidité ou au contraire l’alcalinité ou « basicité ») des aliments et des boissons ; la qualité et la quantité de la salive ainsi que son pH.