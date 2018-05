Partagez-vous les caractéristiques des personnalités à fort potentiel ?

L'un des tests les plus populaires dans les entreprises américaines est l'indicateur de type Myers-Briggs, qui classe les gens selon différents styles de pensée, tels que «introversion / extraversion» et « penser / ressentir ». Selon une nouvelle recherche, six traits constitueraient une personnalité « à fort potentiel » : curieux, consciencieux et compétitif, ajustement/adaptation au stress, acceptation de l'ambiguïté et approche du risque. En quoi ces critères sont-ils nouveaux? Quelle est leur pertinence ?

Ce test, plus communément appelé le MBTI est tiré des travaux de Carl-Gustav Jung et reconnu comme un indicateur typologique.

Il est particulièrement utilisé en recrutement et orientation dans les sociétés de culture anglo-saxonne où on a quantifié 10000 MBTI passés chaque jour aux Etats-Unis, soit plus de 3 millions de tests par an !

Un véritable marché pour les sociétés rémunérées pour les faire passer.

Peut-être dans un premier temps puis-je décrire ce test.

Il s’agit de 89 questions avec un choix à deux réponses pour la plupart.

Exemples :

- Choisissez entre les mots suivants celui qui vous correspond le mieux : 1) fabriquer 2) créer

- Préfèreriez-vous être considéré comme : 1) une personne ingénieuse 2) une personne pratique

- …

Ce test qui dure approximativement 30 minutes a pour objectif de mettre en évidence nos préférences fondamentales en fonction de quatre dimensions, définies chacune par deux pôles opposés.

1. Orientation du sujet : Extraversion / Introversion

2. Mode relationnel : Perception / Jugement

3. Modalités de perception : Sensation / Intuition

4. Critères de jugement : Pensée / Sentiment

En le confrontant aux quatre grands types de personnalité que Jung distingue (type sensation, type intuition, type pensée, type sentiment) le MBTI permet de créer des combinaisons et des typologies telles que Administrateur, Protecteur, Créatif, Perfectionniste, Praticien, Conciliateur, Idéaliste, Concepteur, Pragmatique, Convivial, Communicateur, Innovateur, Organisateur, Maternant, Animateur, Meneur.

Autrement dit, nous sommes alors reconnus ainsi, et enfermés dans des cases.

Les études montrent qu’un grand nombre de candidats « testés » se retrouvent dans des catégories neutres du fait de l’opposition des choix proposés.

La nouvelle étude permettrait de repérer si nous sommes curieux, consciencieux et compétitif, si nous possédons les qualités les plus mystérieuses de « réglage élevé », d’« acceptation de l'ambiguïté » et d’« approche du risque »…

Cela ferait de nous une personnalité « à fort potentiel » qui nous mènerait loin dans la vie !