Parler de radicalisation des Républicains signifie-t-il autre chose qu’une tentative d’interdire à la droite certains débats inconfortables ?

Atlantico : Thierry Solère a déclaré sur RTL mercredi matin que "le parti Républicain se radicalise de plus en plus". Qu'entend-il par "radicalisé" ? Sous-entend-il que le parti devient dangereux ? Dans ce cas-là, en quoi le parti des Républicains l'est-il ?

Roland Hureaux : M. Solère a dit quelque chose de plus grave : que le parti républicain n’avait « plus de républicain que le nom ». Etre exclu de l’ « arc républicain », comme l’a été le Front national, mais jamais par exemple quelqu’un comme Chirac, c’est être mis au banc d’infamie, c’est dire qu’on ne pourra plus parler avec les Républicains. Cela revient à déplacer le curseur de l’interdit qui se trouvait entre le Front nationalet les autres pour mettre désormais la frontière entre Les Républicains et qui ?

En Marche, les constructifs ?

Singulière attitude pour un ralliéà Macrondontl’élection à la présidence est fondée sur le déni des principes républicains les plus sacrés : interdiction de toute interférencede la justice dans les affaire politiques en préludeélectorale, séparation stricte de la même justice avec le pouvoir exécutif. On peut y ajouter le monolithisme de la pressealors que dès le XIXesiècle on a considéréqu’il n’y avait pas de démocratie possible sans une presse pluraliste. J’ajoute que Macron a accru la présidentialisation du régime : une cérémonied’investiture quasi-monarchique, pire « jupitérienne » , le recours aux ordonnances, la volonté de réduire le poids du Parlement : il est prévu untiers de députés en moins (alorsily a 700 députés au Bundestag), demain deux tiers puis pas de Parlement ? La loi sur la moralisation de la vie publique nourrit de manière sournoise la méfiance démagogique vis-à-vis des élus qui rappelle fâcheusement l’antiparlementarisme des Ligues dans les années trente. C’est dire que ce sont les macronistes qui ne sont pas républicains. C’estassezlogique : les soutiensmassifs que Macron a reçu durant cette campagne (etdont on ne sait rien du chiffre sans doute considérable) forment un véritable« parti de l’étranger » : rien que des gens qui prônent le mondialisme contre les intérêts français : on en voit le résultat avec la cession scandaleuse à des intérêts étrangers de ce fleuron industriel français qu’est Alstom, cession entièrement organisée par Macron. Sous la Révolution, les « républicains » défendaient la patrie contre le parti de l’étranger, contre les émigrés de Coblence ; avec Macron, nous sommes à front renversé !

Doit-on dire après cela que ceux qui, au parti républicain refusent clairement cela se « radicalisent » ? Notons l’ambigüité du terme de « radicalisation » qui est aujourd’huiutilisépour parler des terroristesislamistes. M. Solère et ses amis feraient mieux de chercher de ce côté les véritablesennemisde la République !