Les parlementaires LREM fêtent leur première bougie et commencent (à peine) à s'en sortir

Atlantico : Retour sur un an de législature, comment ont évolué les députés LREM notamment ceux qui étaient issus de la “société civile” ?

Théo Dumonteil : Les nouveaux députés issus de la société civile avaient assez peur de faire des faux pas au début de la législature, ce qui a conduit quand même à quelques inadvertances notamment le rejet de certains articles dans le projet de loi de confiance dans la vie publique.

S’ils avaient été rapidement formé, plus qu’une question de formation, ils avaient surtout peur de ne pas décevoir les promesses faites par Emmanuel Macron pendant la campagne électorale de renouveler les élus et les pratiques ; il ne fallait donc pas de politique partisane.

Un an après, on observe un renouvellement sur certaines pratiques mais d’autres pratiques, plus contestables, sont également apparues comme par exemple le fait de ne pas pouvoir signer les propositions de lois ou les amendements d’autres groupes ou les réunions de balayages (réunion pendant lesquelles certains amendements peuvent être mis de côté).

Depuis en un an, ils ont pris un peu plus leurs aises. Au début, les députés suivaient les consignes des chefs (Emmanuel Macron, le gouvernement, le président de groupe) : cela pouvait venir du fait qu’ils savaient qu’ils devaient leur élection à celle d’Emmanuel Macron et pas uniquement grâce à l’étiquette En Marche. Aujourd’hui certains ont pris plus de liberté, notamment sur le vote asile immigration quitte à être menacés d’exclusion. Certains, prennent même des libertés de parole, quitte à invectiver certains ministres, à l’instar de Sonia Krimi, qui est l’une des plus frondeuses du groupe.

Dans les années à venir, on peut donc s’attendre à voir de nouvelles têtes émerger qui pourraient être en opposition avec le gouvernement sur certains thèmes, voire demander une inflexion au gouvernement plus vers la gauche, sur le social…

Certains se sont “professionnalisés”, sortent du lot, font bien leur travail de députés et peuvent avoir un avenir dans la politique.

On a vu pas mal de tensions ces derniers temps au sein même des députés LREM, est-ce le signe d’une dissidence à venir ou est-ce que c’est le signe qu’ils finissent par prendre leur autonomie ?

Ils vont aller vers plus d’autonomie parce qu’ils se professionnalisent, et commencent à avoir leur métier de député en main. De plus en plus d’autonomie quitte à s’opposer aux avis des chefs. Mais l’apparition d’une dissidence est peu probable sauf si la méthode Ferrant -ses interdictions de voter les projets de lois des autres groupes, de parler aux journalistes- demeure.

Il y avait des contestations internes qui s’élevaient contre la méthode Ferrant. Mais, Richard Ferrant lui-même avait missionné certains députés pour qu’il y ait une réflexion sur la façon de réduire le nombre d’amendements et de changer un petit peu la méthode du groupe.