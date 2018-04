Paris Habitat invite le père Ubu au cœur du Marais

Le 23 avril, un individu sans aucun lien avec une mouvance politique ou religieuse fonçait à bord d'un van dans la foule d'une rue commerciale de Toronto, au Canada, tuant dix personnes et en blessant une dizaine d'autres. Avant d'être arrêté par la police, il a demandé aux officiers de lui "tirer dans la tête".

A l'occasion du 5 ème anniversaire de loi sur le mariage pour tous, les Inrocks ont publié le texte suivant : "Lors du débat sur le mariage pour tous, certains responsables politiques ont annoncé la fin des temps ou presque si la mesure était adoptée. Cinq ans jour pour jour après l'instauration du mariage pour tous, la société française ne s'est pourtant pas effondrée: il ne pleut pas de grenouilles, et on ne fabrique toujours pas les enfants dans des usines”. De son côté, Libération affirme que ce qu'avaient prophétisé les principaux opposants à cette loi s'est bien réalisé.

Le manifeste contre le nouvel antisémitisme en France est un événement marquant dans la relation de l’Islam au reste du corps social. Pour la première fois, la question du Coran et de sa portée négative a été posée.

1) Alors qu'Emmanuel Macron prononcera son discours devant le Congrès des Etats-Unis ce 25 avril, la question du nucléaire iranien devrait occuper une partie des échanges entre le Président français et Donald Trump.

Ceux qui plaçaient leurs espoirs dans une « mondialisation heureuse » sont les témoins abasourdis du retour des frontières et des politiques publiques, d’une guerre qui s’appuie sur tous les ressorts de la compétition, les technologies de l’information, les monnaies, les droits.

Cela fait maintenant trois semaines que la SNCF et la France avec elle subissent la grève perlée mise en place par une minorité de salariés qui visent essentiellement à empêcher toute évolution de leur entreprise. Cependant, à mesure que les jours chômés s’accumulent, les effets collatéraux de cette action syndicale commencent à se faire sentir…

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Des fêtards cambriolent la préfecture et volent le portrait de Macron

STMicroelectronics confirme sa croissance et se concentre sur les microcontrôleurs

L'Australie et ses alliés célèbrent les 100 ans de la bataille de Villers-Bretonneux

Dans un immeuble ouvert à tous les vents, et sans égard à la sécurité des appartements comme des habitants, en plein hiver, le maelström fut conduit tambour battant tout azimut, à la grande stupéfaction des ces derniers pris de court qui n’avaient désormais plus qu’un seul droit : celui de se taire.

Mais dans son extravagance courtelinesque, Paris-Habitat avait vu grand : installation de VMC dans tous les appartements, suppression des colonnes de vide-ordures dans les escaliers, ravalement des façades, destruction d’un mur mitoyen, jointage des moellons d’un mur pignon et, pour financer l’opération –l’écologie a quand même ses limites- l’installation d’une antenne parabolique sur le toit, etc.

En quelques jours tout fut saccagé, les détritus s’amoncelèrent dans ce havre bucolique avant que des baraques de chantier ne finissent par accroître de plus belle la pagaille et que le local poubelle ne vomissent ses déchets un peu partout.

Le site internet de cet acteur majeur du logement social[qui]dans un souci constant d’équité magnifie au gréd’une symphonie de formules dithyrambiques les compétences et le savoir-faire de cet organisme philanthropepour loger, construire, réhabiliter, renouveler les territoires (sic), attribuer des logements, assurer un cadre de vie agréable … on peut le supposer… au grand nombre de ses locataires, car dans son élan onirique l’auteur de ces déchirantes périphrases marmoréennes oublie d’en mentionner l’existence.

L’immeuble du 51 rue des Archives (75003) se compose de trois bâtiments solidement construits au début du XXe siècle, annonçant déjà par leur style architectural l’Art nouveau. Depuis quelques années, l’ensemble qui abrite une petite cinquantaine de logements sociaux, un restaurant très fréquenté ainsi qu’une galerie d’art et un salon de beauté, est géré par le premier bailleur social de la Ville de Paris, Paris-Habitat.

