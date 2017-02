Le paradoxe de cette Allemagne "trop" riche qui doute de la chancelière qui l’a amenée là

Les excédents budgétaires en Allemagne battent tous les records depuis la réunification en 1990. L’Allemagne a dégagé, l’année dernière, un excédent de 23,7 milliards d’euros. L’excédent, c’est ce qu'il reste dans les caisses quand, après avoir reçu les impôts, on a payé tous les frais et dépenses publiques de la machine administrative et d’Etat, et ce pactole commence sérieusement à embarrasser la classe politique allemande, à susciter des convoitises à l’intérieur du pays mais surtout à l’extérieur en Europe.

Pas facile d’être aussi riche et d’avoir pour voisins des surendettés qui en plus se plaignent tout le temps et des sans abris, sans dents, qui pleurent à la porte.

Pour mémoire, le déficit budgétaire de la France oscille entre 70 et 80 milliards d’euros depuis 7 ans. C’est dire le différentiel qui nous sépare.

Pourquoi tant d’argent questionne la presse allemande et à quoi ça sert ?

Le budget allemand accumule de tels bénéfices, parce que l’économie allemande marche très bien et parce que l’administration est gérée avec beaucoup de rigueur.

En 2016, les recettes fiscales et cotisations sociales (TVA, impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu) sont très bonnes, non pas parce que les taux d’impositions sont élevés, mais parce que la conjoncture a été excellente, avec un taux de chômage parmi les plus bas et des salaires qui ont beaucoup augmentés. Au niveau macro économique, la croissance a tutoyé les 2%.

La question qui agite désormais tous les esprits est de savoir quoi faire de cet argent. Quand on sait l‘imagination secrétée en France par la rumeur d’une cagnotte fiscale de 2 ou 3 Milliards, on a peine à croire l’ampleur du débat qui se prépare en Allemagne. Et nos politiques en France ne parlent de cagnotte quand ils dégagent des surplus, ils commencent à parler cagnotte des que le déficit est moins profond que ce qu’on avait annoncé six mois avant. C’est dire le décalage culturel.

Pour la presse spécialisée et pour les responsables politiques, cet excédent alimente en fait deux débats qui sont liés.

Le premier porte sur la politique économique qui pourrait être mise en place. La rigueur budgétaire qui est un peu la marque de fabrique de Mme Merkel est de plus en plus critiquée. Non pas parce que les allemands seraient devenus culturellement plus dépensiers, mais parce que beaucoup commencent à se dire que cet argent pourrait être consacré pour partie à des investissements collectifs (autoroute, TGV, grandes écoles) et pour partie remboursé aux contribuables allemands. Il n’y a pas en Allemagne de revendications qui reviendraient à accroitre les dépenses publiques, ni à augmenter le nombre de fonctionnaire ou à élargir le périmètre de l’Etat. Non, l’essentiel des propositions revient à reverser à la sphère privée une partie des excédents. Les entreprises attendent des baisses d’impôts. Les particuliers sont plutôt favorables à une amélioration de leurs retraites futures, retraites par capitalisation, ce qui au passage, financerait l’industrie. Détail, qui commence à poindre dans le débat public : le besoin d’une politique familiale d’encouragement à la natalité.