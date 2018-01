L’ "ouverture au monde" souhaitée par Emmanuel Macron pour le monde agricole correspond-elle à ses besoins ?

Emmanuel Macron a eu un mérite par rapport aux agriculteurs français, il leur a adressé des voeux, ce qui n’est pas dans les habitudes, récentes en tout cas, d’un Président de la République. Il a ainsi tracé les grandes lignes de sa politique agricole, montrant déjà qu’il en avait une. Et cela, autour de trois axes : la valeur (partage de la valeur ajoutée, donc les prix pour les producteurs), l’ouverture (au monde, à travers les accords de libre-échange de l’Europe avec différents pays ou groupes de pays), et la planète (comprenez l’environnement).

Pour autant, le propos tenu en un peu plus d’une heure n’a pas levé toutes les inquiétudes, et certaines petites phrases ont même été relevées avec scepticisme par beaucoup.

S’il a prononcé à plusieurs reprises les mots « clair » ou « clarté », il a (volontairement ?) omis de l’être réellement sur plusieurs questions : ses propos sur le loup et le pastoralisme peuvent être interprétés de différentes manières, ses promesses d’accompagnement pour trouver obligatoirement des solutions de substitution à chaque nouvelle règle imposée contredisent son propre calendrier de remplacement de certains produits phytosanitaires. Il s’est également allégrement approprié le travail fait par d’autres, en particulier déjà mis sur rails au niveau européen, comme le député européen Angélique Delahaye l’a rappelé dans un communiqué : « Nombre de mesures annoncées par Emmanuel Macron ont déjà été engagées dans le cadre de l’omnibus au niveau de l’Union européenne ». En revanche, ce qui n’y figurait pas, c’est la baisse annoncée du budget de la Pac pour l’exercice suivant. Et sur ce point, Emmanuel Macron s’est bien gardé d’être « clair ».

Selon Emmanuel Macron, « l’ouverture au monde n’est pas un danger »

Mais le plus inquiétant pour nos agriculteurs vient probablement de la politique affichée sur ce que le Président de la République a appelé « l’ouverture ». Selon lui, les accords de libre-échange sont une opportunité, y compris pour le monde agricole.

Voici un morceau choisi de son discours : « Peut-être finaliserons-nous une négociation (Ndlr : avec le Mercosur, soit les pays d’Amérique latine). Je verrai demain soir (Ndlr : c’était vendredi) le Premier ministre argentin sur ce sujet. Nous aurons une discussion nourrie. Cet accord peut être bon si nos lignes rouges sont tenues. Il est clair que ce sera un défi porté, en particulier pour la filière bovine puisqu’il permettra de faire entrer des volumes. Mais en parallèle de cela, nous nous devons d’être honnêtes avec nous-mêmes et nous le savons, nous ouvrons notre marché. Nous nous sommes battus depuis plusieurs mois, nous sommes en train de rouvrir activement le marché turc sur les différentes catégories de viande bovine. J’étais avec plusieurs d’entre vous en Chine il y a quelques semaines, nous sommes en train de rouvrir – avec là des garanties claires – le marché chinois. L’accord qui a été négocié par l’Europe avec le Japon est un très bon accord, en particulier pour la viande. Et donc vous voyez bien que ces accords peuvent être favorables à ces mêmes filières. Simplement, il nous faut avoir une approche constamment équilibrée et développer une stratégie. Et donc, quelle est la meilleure réponse si nous finalisons cet accord avec le Mercosur ? C’est d’avoir une vraie stratégie défensive en France pour valoriser notre filière, l’origine France et faire que nos concitoyens auront de la vraie traçabilité, que ceux qui veulent acheter de la viande française pourront le savoir et, en quelque sorte, savoir défendre dans un marché ainsi ouvert, selon des règles que nous aurons négociées, nos propres intérêts et être très offensifs à l’extérieur dans les marchés que nous avons rouverts. En quelque sorte, cet équilibre montre une chose, si nous savons nous organiser, l’ouverture au monde n’est pas un danger. »