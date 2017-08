Les ordonnances, ce si prévisible empapaoutage en beauté des entreprises

Finalement, c’est une commission mixte paritaire qui a mis d’accord le Sénat et l’Assemblée Nationale sur la loi d’habilitation à modifier le code du travail. Dans la pratique, l’opération tient de la prestidigitation, largement enfumée par les batailles symboliques qui entourent le texte. On parle des affaires Pénicaud, de la Révolution Insoumise et de tout un tas d’autres sujets, mais on oublie de lire le texte

Il est bien dommage que les entrepreneurs ne se plongent pas assez dans le sujet, car ils risquent de découvrir quelques désagréables surprises lors de l’atterrissage final. Encore faut-il se souvenir qu’à ce stade seuls les élus ont parlé. Les arbitrages ultimes vont commencer: ils seront rendus par les « techno » dont la clairvoyance commence à apparaître au grand jour depuis qu’Emmanuel Macron s’est entouré de ministres fantomatiques. L’annonce abrupte d’une baisse de l’APL en a constitué une première illustration.

Le texte final des ordonnances pourrait donc être bien pire qu’on ne peut déjà le penser.

L’empapaoutage qu’on connaît déjà: la mise en place d’un ordre public de branche

En l’état, la lecture du texte des ordonnances a pourtant déjà de quoi inquiéter le patron ordinaire.

Par exemple, l’article 1er prévoit une régression majeure par rapport à l’autonomie dont bénéficient les entreprises aujourd’hui. Il dispose en effet que les ordonnances vont énumérer une série de domaines où seule la branche sera compétente et où les accords d’entreprise n’auront plus lieu d’être. On était parti d’un texte qui devait renforcer la négociation d’entreprise, on arrive à un texte où la négociation de branche devient impérative et exclusive de tout accord local. C’est ce que les spécialistes appellent un ordre public social absolu de branche.

Muriel Pénicaud a annoncé qu’il existerait douze domaines de compétence des branches, là où, en l’état, il n’en existe que deux aujourd’hui (la rémunération minimale de branche et la classification) sans compter les domaines de compétence partagée comme la formation professionnelle. Les douze domaines futurs ne sont pas encore connus dans leur intégralité, mais on sait déjà qu’ils devraient concerner le financement syndical, la protection sociale complémentaire et la formation professionnelle.

Ce que les entreprises ne pourront plus faire avec les ordonnances

Les ordonnances prévoient que sur ces futures douze compétences, l’entreprise ne pourra modifier les dispositions de la branche. Autrement dit, l’accord d’entreprise ne pourra ni faire moins ni faire mieux que la branche. Et là on se met à s’inquiéter.

Ainsi, certaines entreprises négocient des accords qui majorent la part de masse salariale consacrée aux plans de formation par rapport aux taux prévus par les branches, ceux-là étant supérieurs aux contributions légales. Cette « commodité » ne sera plus possible. L’entreprise ne pourra plus améliorer les dispositions imposées par les branches devenues toutes puissantes.

Et voici comment on passe d’un système encadré qui pouvait bénéficier aux salariés à un système hyper-encadré où des accords d’entreprise seront peut-être dénoncés parce que trop favorables aux salariés.

La même fumisterie obligeant les entreprises à renoncer à des accords plus favorables que la branche existera dans le domaine de la prévoyance. Certaines entreprises mènent aujourd’hui des politiques sociales favorables en améliorant fortement les dispositions de branche applicables dans le domaine de la santé ou des capitaux à verser en cas de décès. Elles n’auront plus cette faculté et devront dénoncer des dispositifs favorables existant.

Le mensonge fondamental des ordonnances

On se frotte les yeux parce que toutes ces idées sont exactement contraires aux croyances naïves propagées notamment par la France Insoumise sur le rapport entre les branches et les entreprises. À écouter les affidés de Jean-Luc Mélenchon, la branche est le rempart des salariés contre les patrons des entreprises qui cherchent à atomiser la condition ouvrière. La vérité est très différente des positions dogmatiques qui ont inspiré la conception même du texte. Les ordonnances dégraderont dans la durée les protections dont bénéficient les salariés dans leur entreprise, en imposant un régime égalitaire de branche qui sera moins favorable.