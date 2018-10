Opposant en furie : pourquoi Jean-Luc Mélenchon se trompe de combat face à une justice même politisée

Atlantico : Suite à la perquisition de son domicile, et des locaux de La France insoumise, Jean Luc Mélenchon a semblé "perdre le contrôle" au cours de plusieurs vidéos, en ciblant une politisation de la Justice. En quoi la forme utilisée par Jean Luc Mélenchon conduit-elle finalement à affaiblir le fond de son propos ?

Olivier Gracia : Concernant la forme, c'est vrai qu'elle est un peu douteuse, mais elle est fréquemment utilisée par Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours eu ce don d'aimer les petites vidéos courtes sur internet. Il a même fait une profession de foi avec une chaîne YouTube. Donc, pour lui, c'est vraiment un moyen de communication qui semble toujours aussi efficace pour échanger avec sa communauté. Sauf que là, la vidéo a été tournée de manière spontanée, il ne s'agit pas d'un montage ou d'une construction. Jean-Luc Mélenchon s'y sent le besoin de partager auprès de sa communauté, et même auprès des Français, la situation dans laquelle il est - ce besoin de filmer les policiers qui viennent perquisitionner son domicile - pour montrer une forme de posture de victimisation pour exprimer ce message qui marche toujours autant aux extrêmes : je suis la victime d'un système qui m'opprime.

Donc, finalement, sur le fond et le message qu'il veut véhiculer, on n'est pas sur quelque chose de nouveau en sachant que dans l'Histoire, les partis d'extrême gauche, comme d'extrême droite, ont toujours été évidemment dans une posture de victimisation. Par rapport au système, au pouvoir, aux élites. Là-dessus, on est donc sur une forme de respect de traditions des extrêmes, en hostilité permanente par rapport au pouvoir.

Il a donc une logique d'hostilité officielle face au pouvoir, mais il est également capable, comme le montrent les images enregistrées par Quotidien, d'une forme d'agressivité qu'on lui connaît parfois dans l'arène publique, politique. Il a toujours eu des mots très durs à l'encontre des journalistes, des médias, du système. Mais il est parfois capable de manifester une forme de coup de sang, et de montrer à la force de ses bras qu'il a l'air d'être en opposition avec les gens qu'il estime être ses détracteurs. Il est complètement dans une logique de "je suis opprimé et je me défends avec les moyens dont je peux me servir". Mais Jean-Luc Mélenchon est un citoyen comme les autres, qui n'échappe pas aux lois, comme les autres.

Puisque ces vidéos seront sans aucun doute utilisées dans le futur pour illustrer un manque de sang-froid, quels sont les traces que peuvent laisser cet événement aux yeux des Français ?

Numériquement, Jean-Luc Mélenchon est déjà tracé par une autre vidéo, qui est celle tournée à Marseille, lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron. C'est quand même le moment où son image commence un peu à s'effriter. Ce n'est pas la seule étape dans la déconstruction de son image, mais il est certain que Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours été cohérent par rapport à son image d'opposition avec le pouvoir et le système, de devoir se retrouver face au président de la République à Marseille, de devoir lui rendre une sorte de politesse, cela a été perçu, par les gens qui avaient peut-être une idée d'un Jean-Luc Mélenchon rentre-dedans, dans l'opposition systématique, fier de ses convictions, comme une reculade face au président, jusqu'à nier les propos qu'il avait tenu le jour même. On avait alors vu le sénateur socialiste Mélenchon, qui à l'époque commençait en politique. C'était rassurant car cela montrait une forme de respect de Jean-Luc Mélenchon pour la Ve République, pour ses institutions, pour le chef de l'État. C'est aussi rassurant de le voir dans cette posture-là. Parce que cela avait été beaucoup commenté et critiqué jusque dans son propre camp, j'imagine, parce que ça l'a un peu décrédibilisé. Mais ça a montré une image de lui un peu plus conventionnelle, républicaine.