Opération mains propres, chiche ?

Si ces mesures vont dans le bon sens, elles restent notoirement insuffisantes. Au terme d’une présidentielle bouleversée par des affaires éthiques et judiciaires, les Français aspirent à un assainissement significatif du monde de leurs élus. Ce n’est pas un hasard si, après des années de tolérance à la corruption et aux comportements inappropriés, le moindre écart est dorénavant condamné avec fermeté. Hier les bonnets rouges, aujourd’hui le goudron et les plumes. Demain les piques et la guillotine ?

Reconnaissez comme moi que nos élus se révèlent trop souvent dispendieux quand il s’agit de dépenser l’argent des autres pour eux-mêmes et leurs proches. Si leurs pratiques sont devenues insupportables, ne nous voilons pas la face. La politique n’a pas de prix mais elle a un coût. Après des années d’hypocrisie malsaine sur le prétendu « sacrifice au profit de l’intérêt général », il serait temps d’admettre que l’engagement politique au niveau national exige une rémunération à la hauteur des responsabilités assumées. Surtout si nous ne voulons plus que l’engagement politique attire davantage de baltringues que de talents que les conditions de rémunération – officielles - repoussent. Le talent mérite rémunération, en politique comme ailleurs, en échange de règles claires, de transparence et d’une intégrité absolue.

Interdire le cumul de 3 mandats identiques et successifs va dans le bon sens. Pour un maire, cela représente tout de même 18 ans de mandats. Il suffit d’installer un relais au milieu, par exemple le conjoint légitimé aux yeux des électeurs ou l’adjoint complice, avant de repartir pour 3 nouveaux mandats. Pourquoi ne pas imposer un renouvellement unique ? Toutefois, l’essentiel est ailleurs. La réduction drastique du nombre d’élus constitue le socle de toute loi de moralisation de la vie publique digne de ce nom. Nous avons davantage de députés en France qu’aux Etats-Unis où vivent plus de 320 millions d’habitants. Nous devrions avoir 300 députés et 200 sénateurs tout au plus. Le pouvoir législatif en sortirait renforcé pour encadrer efficacement le travail de l’exécutif et la dépense publique. La suppression d’au moins une strate du mille-feuille territorial éliminerait aussi une couche d’élus inutilement coûteux.

La fin de la réserve parlementaire, que j’appelais depuis longtemps comme tant d’autres, est une excellente décision. La nécessité de justifier leurs frais professionnels pour en être remboursés va également dans le sens de la normalisation et de la transparence. Mais aucune de vos mesures ne s’attaque au risque de conflit d’intérêt des députés. Priorité absolue pour réformer sereinement, un élu ne devrait plus pouvoir conserver son statut de fonctionnaire. Comment surveiller la dépense publique et soutenir sa réduction quand on fait partie de ceux qui en vivent toute leur vie ? Le Royaume Uni interdit aux candidats d’être fonctionnaires, n’allons pas aussi loin. Mais séparons bien l’engagement dans l’administration du pouvoir politique. Le rôle de consultant ou d’avocat n’est pas plus compatible avec celui d’élu de tous les Français si nous voulons limiter l’ambiguïté autour de la défense d’intérêts privés, et supprimer l’un des rouages du fameux capitalisme de connivence dont la France souffre tant.