A l’ombre de Coco, les héritiers trop discrets de l’empire Chanel

« Et vous mettez quoi pour dormir ... ?

- Deux gouttes de Numéro 5, tout simplement. » La réponse de Marylin Monroe au président des Etats-Unis qui lui faisait la cour a fait le tour du monde ( la photo de Marylin aussi). Le numéro 5 de Chanel est sans doute le parfum le plus célèbre de la planète.

Gabrielle Chanel, la créatrice, l’auteure, les a adorés, puis haïs, puis adoubés, puis trainés en justice quand elle a eu l’impression d’être volée et spoliée.

Ce sont eux, les frères Wertheimer, Paul et Pierre, ceux de la deuxième génération, qui ont mis la main sur l’emblème Chanel.

Coco ne peut s’en prendre qu’à elle-même, elle n’avait pas d’enfant, et un empire bien trop important pour laisser de marbre les associés qu’elle avait croisés sur sa route quand elle a voulu se lancer dans le parfum.

https://www.youtube.com/watch?v=b2WipIgwRHk

Mais il n’y a pas que Chanel. Les Wertheimer n’ont jamais été des créatifs, mais ils ont toujours été de bons financeurs, devenant ensuite des associés intéressés. Ernest a commencé les affaires à la fin du XIXème siècle. Il rencontre vite Emile Osrodi, à la tête de Bourjois, une société spécialisée en cosmétique qui a développé son produit phare, le fond de teint, grâce aux scènes de théâtre. Ernest Wertheimer s’associe et devient détenteur à 50% de Bourjois. Il ne s’arrête pas là. Par son réseau - il est alsacien et juif, Ernest Wertheimer rencontre les fondateurs des Galeries Lafayette, Théophile Bader et Alphonse Kahn. Ils ont besoin d’argent, et en bon ami, Ernest leur apportera le pactole manquant pour bâtir l’immeuble. Pas bête, Ernest, car une affaire en entraînant une autre, ça profitera aussi aux produits Bourjois qui se verront attribuer une place privilégiée dans les allées du magasin du boulevard Haussmann.

Paul et Pierre, les deux fils d’Ernest, révèlent le même goût pour les affaires que leur père. L’un deux a un bon diplômé: Paul, diplômé d’HEC mais de justesse. Mauvais élève, il préférait dormir en cours. C’est surtout par leurs voyages que les frères vont aider l’entreprise de leur père. Proposant leurs poudres et autres maquillages à qui le veut, ils concluent des licences dans les pays qu’ils visitent. Sans compter le flair qu’ils ont eu d’investir aux côtés de Félix Amiot dans l’aéronautique. Ce dernier construit des avions militaires et bombardiers. En période de guerres, c’est évidemment une affaire qui marche.

Mais tôt ou tard, chacun se mariera, rapatriant le noyau familial dans les environs de Paris. Paris ou Deauville d’ailleurs, car une des passions des frères, ce sont les courses de chevaux. Un jour, à l’hippodrome de Deauville, alors qu’ils vont admirer leur cheval, Epinard, qui remporte course sur course, un vieil ami de la famille se rappelle à eux, Théophile Bader, l’homme des Galerie Lafayette. Il faut dire que la « Riviera normande » se développe. Dans les années 20, le maire, Désiré le Hoc en a fait une véritable station balnéaire : un casino pour concurrencer celui de Trouville, des palaces tout juste sortis de terre pour accueillir les parisiens en villégiature, et la Promenade des Planches qui, en 1924, vient tout juste d’être inaugurée. Le Deauville des années folles voit alors affluer célébrités comme hommes d’affaires. C’est justement ce que Théophile est venu leur présenter : une affaire, mais ils ne savent pas encore que ce sera l’affaire du siècle.