Nuit d’ivresse : pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face aux risques de black-out alcoolique

Atlantico : Mais que sont donc ces troublants trous noirs ?

Stéphane GAYET : Rapidement après une ingestion d'alcool en quantité importante, un état d'ivresse survient, ce qui correspond médicalement à une intoxication alcoolique aiguë.

On a l'habitude de distinguer l'ivresse ordinaire de l'ivresse pathologique ou morbide.

L'ivresse ordinaire comporte trois phases : une excitation, une ébriété et une dépression. La phase d'excitation psychomotrice est typique avec une impression de facilité intellectuelle et relationnelle, une expansivité inhabituelle, une perte du contrôle cortical et une libération des tendances instinctives. L'ébriété est caractérisée par une démarche instable, des gestes mal coordonnés et mal dosés (atteinte du cervelet), un bredouillement, une pensée embrouillée, une perte de l'autocritique et des signes dits végétatifs (nausées, vomissements, diarrhée).

La dépression se traduit souvent par un endormissement. L'ivresse ordinaire ne laisse pas de séquelle en principe, mais sa répétition peut se montrer toxique.

L'ivresse pathologique ou morbide est à l'inverse préoccupante. Il en existe plusieurs types. Au cours d'une ivresse excitomotrice, le sujet est inquiétant. Le sujet est habituellement en état de violence et d'opposition et relève fréquemment d'une intervention médicale et parfois d'une hospitalisation. Lors d'une ivresse hallucinatoire, le sujet parle de choses qu'il voit ou entend alors qu'elles n'existent pas ; ces hallucinations visuelles ou auditives qu'il verbalise le rendent perplexe et troublant pour son entourage. S'il s'agit d'une ivresse délirante, c'est comme un état de psychose ou de folie : le sujet a une vision complètement déformée de la réalité, s'imaginant des phénomènes en profond décalage avec ce qu'il en est réellement ou des sentiments et intentions chez les autres qui ne sont pas véridiques. Ces types d'ivresse hallucinatoires et délirants sont fort inquiétants quand ils surviennent pour la première fois. Un autre type d'ivresse pathologique est constitué par l'ivresse convulsivante : il s'agit d'une sorte de crise d'épilepsie.

Ces ivresses pathologiques ont une évolution plus longue que l'ivresse ordinaire et un coma leur succède en général : le coma éthylique. Une amnésie (trou de mémoire) de l'ivresse est très fréquente après une ivresse pathologique ; elle est systématique en cas de convulsions, comme lors d'une crise d'épilepsie.

Le "trou noir" ou "black out" est donc un trou de mémoire survenant après un état d'ivresse et principalement lorsqu'il s'agit d'une ivresse pathologique ou compliquée. Lorsque le sujet reprend connaissance après quelques heures, il n'a plus le moindre souvenir des faits qui se sont déroulés pendant son épisode d'ivresse. Il est même étonné de ce qu'on lui rapporte à son sujet. Cependant, la personne concernée a conscience d'avoir une lacune ou un trou dans l'évocation de l'épisode d'intoxication alcoolique : il y a un hiatus dans ses souvenirs. Cette sensation de trou de mémoire associée à ce qu'on lui raconte après coup est source d'angoisse pour le sujet qui va chercher à ne plus y penser. Un sentiment de honte s'installe chez certaines personnes à ce propos, ce qui les conduit à éviter au maximum d'en parler.